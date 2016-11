Software für Dienstpläne kann sehr hilfreich sein

(firmenpresse) - Xplan Software – Dienstplan erstellen mit nur wenigen Klicks

Jeder Personalleiter, der die Dienst- bzw. Schichtpläne erstellen muss, kennt das Problem. Es müssen zahlreichen Anforderungen erfüllt, Bestimmungen und Vorschriften berücksichtigt und individuelle Wünsche der Mitarbeiter erfüllt werden. Hinzu kommt der Umstand, dass jede Schicht ausreichend besetzt werden muss sowohl von der Anzahl der Arbeiter als auch hinsichtlich der Qualifikationen. In diesen Fällen den Überblick zu behalten ist nicht einfach und am Ende ein passendes Ergebnis zu gestalten ist zeit- und nervenausreibend.

Mit der Software Xplan, erhältlich unter http://www.xplan-software.eu/, gestaltet sich die Erstellung von Schicht- und Dienstplänen als simpel. Mit wenigen Klicks und Eingaben steht der gewünschte Dienstplan und kann an die Mitarbeiter ausgehändigt werden.



Verschiedene Branchen – unterschiedliche Anforderungen

Jede Branche hat ihre eigenen Anforderungen an einen Schicht- und Dienstplan. Während Produktionsbetriebe beispielsweise ebenso einen Maschinenbelegungsplan benötigen, brauchen Dienstpläne im Gesundheits- und Sozialwesen auch eine Zeiterfassung und Zulagenberechnung. Ebenso hegen Rettungsdienste, die Gastronomie oder auch Funkhäuser und Logistikunternehmen eigene Ansprüche an einen Dienstplan.

Xplan kann auf diese unterschiedlichen Ansprüche eingehen und entsprechend angepasst werden. Dabei bleiben rechtliche Vorschriften berücksichtigt.

Modular aufgebaut und Komplettservice

Neben der eigentlich Software Xplan bietet http://www.xplan-software.eu/ auch einen Rundumservice.

Während die Software modular aufgebaut ist und so anhand von Bausteinen individuell angepasst werden kann, bietet http://www.xplan-software.eu/ ebenso kompetente Beratung an. Gerne erfolgt auch eine Präsentation der Software um alle Vorteile auf einem Blick genießen zu können.

Xplan bietet eine ganzheitliche Lösung für die Erstellung von Schicht- und Dienstplänen. Dabei wird sowohl der Zeit- als auch Arbeitsaufwand maßgeblich verringert und potentielle Fehlerquellen weitestgehend ausgemerzt.













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.xplan-software.eu



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dirk Schiff

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.11.2016 - 11:26

Sprache: Deutsch

News-ID 1425768

Anzahl Zeichen: 2185

Kontakt-Informationen:

Firma: Dirk Schiff



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung