König Immobilien weiß den Wert einer Immobilie zu schätzen

Welche Vorteile eine professionelle Markwertanalyse bringt

(firmenpresse) - Der richtige Preis ist entscheidend für den erfolgreichen Verkauf einer Immobilie. Sobald ein Eigentümer sich entscheidet, seine Immobilie zu verkaufen, steht er schon vor der ersten großen Herausforderung: Der Frage nach dem Preis. Doch eine realistische Marktpreiseinschätzung fehlt den meisten Verkäufern. Deshalb bietet König Immobilien seinen Kunden eine fundierte und unabhängige Wohnmarktanalyse an.



"Natürlich möchten Eigentümer bei einem Verkauf den besten Preis herausholen. Doch aus Erfahrung wissen wir, dass ein unrealistischer Preis potentielle Käufer abschreckt", erklärt Björn König, Geschäftsführer der König Immobilien GmbH aus Homberg. "Darum ist es uns so wichtig, dass die Verkäufer die Chance haben, einen angemessenen Preis für das eigene Haus zu finden. Wir setzen dabei auf eine transparente und individuelle Wohnmarktanalyse, die auf der statistischen Datenerhebung des renommierten Dr. Hettenbach Instituts basiert."



Mittels tagesaktueller Daten zu Wohnpreisen, Wohnlagen und Wohnungsmärkten analysiert die unabhängige und interdisziplinär arbeitende Forschungseinrichtung des iib den Immobilienmarkt. Das Team von König Immobilien vergleicht dann für die Immobilienbewertung die Objektmerkmale der zum Verkauf stehenden Immobilien mit den Ergebnissen der Datenerhebung. So lässt sich zielgerichtet der aktuelle Wert einer Immobilie ermitteln.



"Bei den Auswertungen, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, legen wir großen Wert auf eine detaillierte, übersichtliche und geografische Darstellung eines realistischen Marktpreises", so Björn König. "All dies dient dazu, dass die Vermarktungsdauer minimiert und der Ertrag maximiert wird."



Mit der Wohnmarktanalyse ist bereits der erste Schritt für einen erfolgreichen Verkauf getan. Anschließend wird in einem persönlichen Gespräch die Vermarktungsstrategie besprochen. "Uns ist es wichtig, den Verkäufer persönlich kennenzulernen und die Immobilie genau unter die Lupe zu nehmen. Denn nur so können wir den Verkauf schnell und sicher gestalten und den bestmöglichen Preis erzielen", erklärt der erfahrene Immobilienmakler. "Bei all unseren Tätigkeiten steht für uns immer der Mensch im Mittelpunkt. Darum berücksichtigen wir auch immer die individuellen Bedürfnisse und Hintergründe unserer Kunden."





Neben der Wertermittlung bietet König Immobilien ein umfassendes Leistungsspektrum für Eigentümer. Open House Besichtigungen und 360°-Rundgänge erleichtern den Verkaufsprozess und sparen den Verkäufern viel Zeit. Denn durch das Besichtigungskonzept, bei dem mehrere Interessenten gleichzeitig an einem Tag erscheinen, wird die Zahl der Termine reduziert und der psychologische Effekt des Konkurrenzdrucks genutzt. Ein virtueller Rundgang dient außerdem dazu, dass sich Interessierte vorab schon ein Bild machen können und dann zur Besichtigung nur die wirklichen Kaufinteressenten erscheinen.



Weitere Infos wie zum Beispiel auch zu Kassel Haus verkaufen, Hausverkauf Kassel und mehr sind auf http://www.koenig-immobilien.de erhältlich.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.koenig-immobilien.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

1991 in Homberg gegründet, ist die König Immobilien GmbH mit drei Filialen auf den Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Bestands- und Neubauimmobilien in Nordhessen spezialisiert. Zum professionellen Komplettservice für Käufer, Verkäufer und Vermieter mit allen damit verbundenen Dienstleistungen gehören zudem die Erstellung von Energieausweisen sowie die umfassende, bankenneutrale Finanzierungsberatung. Auch die Verwaltung von Wohn- und Sondereigentum gehört zum umfangreichen Leistungsportfolio, und König Immobilien zählt hier zu den führenden nordhessischen Anbietern. Darüber hinaus ist die König Immobilien GmbH im Rahmen ihrer Kooperation mit der Tochterfirma BK Wohnungsbaugesellschaft mbH auch kompetenter und zuverlässiger Partner für den Bau von Wohnimmobilien in Massiv- oder Holz-Ständer-Bauweise.



Dies ist eine Pressemitteilung von

König Immobilien GmbH

Leseranfragen:

Moosweg 2, 51377 Leverkusen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.11.2016 - 11:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1425769

Anzahl Zeichen: 3332

Kontakt-Informationen:

Firma: König Immobilien GmbH

Ansprechpartner: Lisa Petzold-Sauer

Stadt: Homberg

Telefon: 0214 7079011



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.