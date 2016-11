Mehr Kunden durch Quizspiele - jetzt 10% auf alle Bestellungen bei Werwiewann.de

Wer Wie Wann? ist ein Spezialanbieter für Quizfragen. Das Angebot umfasst Multiple-Choice-Quizfragen, Sortierfragen und offene Quizfragen, sowie vieles mehr, ganz nach Kundenwunsch.

(firmenpresse) - Lich, den 17.11.2016. Wer Wie Wann? ist ein Spezialanbieter für Quizfragen. Zum Angebot gehören neu und individuell erstellte Quizfragen in den Formaten: Multiple-Choice, Sortierfragen und offene Quizfragen. Auch andere Formate werden jederzeit nach Kundenwunsch geschrieben. Standardsprache der Fragen ist Deutsch, aber auch andere Sprachen wie Englisch oder Türkisch sind kein Problem.



Die Vorteile eines Quiz bzw. Quizspiels sind, dass Kunden/Besucher sich eingehender mit Dienstleistungen und Produkten auseinandersetzen bzw. länger auf der Website, App oder an einem Messestand verweilen und. Quizfragen eignen sich natürlich auch sehr gut zur Generierung von hochwertigen Adressen mittels Gewinnspielen oder zur Gamification von Software.



Bis zum 10. Januar 2017 gibt es jetzt bei Wer Wie Wann? ein für wenige Wochen gültiges Winterangebot:

wer jetzt mindestens 500 Quizfragen bezieht erhält 10% Rabatt. Das Sonderangebot gilt für Neukunden- wie auch für Bestandskunden und ist sogar mit anderen Rabatten, wie z.B. dem Mengenrabatt ab 5000 Quizfragen kombinierbar.



Eine große Stärke von Wer Wie Wann? ist stetig wachsender Pool von hochqualifizierten Autoren und Lektoren die fast alle denkbaren Themen abdecken. Auch große Aufträge bis 100.000 Quizfragen werden so in schneller Zeit zuverlässig und in höchster Qualität bearbeitet. Viele 1000 vorgefertigte Fragen können darüberhinaus günstig und binnen weniger Werktage aus dem Bestand und über Drittanbieter bezogen werden.















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.werwiewann.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

werwiewann.de

Leseranfragen:

Neue Licher Pforte 15a, 35423 Lich

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.11.2016 - 11:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1425770

Anzahl Zeichen: 1797

Kontakt-Informationen:

Firma: werwiewann.de

Ansprechpartner: Sebastian Stoll

Stadt: Lich

Telefon: 015222122908



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.