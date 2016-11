Placetel präsentiert Trends und Herausforderungen der Digitalisierung der Kommunikation

Cloud Expo Europe 2016 in Frankfurt

(firmenpresse) - Köln, 17. November 2016. Placetel, einer der führenden deutschen Anbieter für Telefonanlagen aus der Cloud, nimmt an der Cloud Expo Europe 2016 in Frankfurt teil. Dort präsentiert die BroadSoft-Tochter - dem weltweit agierenden Anbieter von Mobile-first Cloud Telefonanlagen, Unified-Communication- und Team Collaboration-Diensten, sowie Contact-Center-Lösungen - in einer eigenen Session, Trends und Herausforderungen der Digitalisierung der Kommunikation. Zudem ist Placetel am Stand 437 vertreten. Die Cloud Expo Europe, Deutschlands größtes Cloud-Computing-Event, findet am 23. und 24. November 2016 in Frankfurt statt.

"Cloud Computing spielt bei der Digitalisierung eine besondere Rolle. Die Cloud ist die Basis für moderne Geschäftsprozesse, und damit auch für die Kommunikation der Zukunft. In dieser digitalisierten Welt wird es sich verändern, wo und wie wir arbeiten. Unsere Session auf der Cloud Expo Europe ist ein Ausblick auf diese neue Arbeitswelt", gibt Italo Adami, Senior Director, Sales & Marketing, BroadSoft Deutschland/ Placetel, einen ersten Vorgeschmack. Sein Vortrag trägt den Titel: "Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die tägliche Kommunikation. Herausforderungen und Trends."

Darüber hinaus präsentiert Placetel gemeinsam mit dem weltweit größten Hersteller von Videokonferenz-Produkten und -Services Polycom sowie dem führenden Anbieter von VoIP-Telefonen und Lösungen für die IP-Kommunikation Yealink am Stand 437 neue Produkte und Lösungen. Hierzu gehört etwa Placetel UC-ONE, die neue Unified-Communications-Lösung von Placetel. Mit dieser können Nutzer an jedem Ort und mit jedem Endgerät mühelos mit Kollegen, Partnern und Kunden kommunizieren und zusammenarbeiten.

Die Cloud Expo Europe ist eine der wichtigsten europäischen Veranstaltungen für große und kleine Organisationen aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto "Ihr Tor zur Digitalen Transformation". Die zweitägige Konferenz und Messe möchte Unternehmen dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln, digital zu transformieren und die Möglichkeiten des Cloud Computing voll auszuschöpfen. Im vergangenen Jahr begrüßte der Veranstalter über 4.000 Besucher. Mehr Informationen zur Veranstaltungen gibt es unter www.cloudexpoeurope.de

Zur Session:

Mittwoch, 23. November 2016, 16:10 Uhr - 16:35 Uhr

Cloud Innovations, Services and Applications Theatre

Italo Adami, Placetel: "Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die tägliche Kommunikation. Herausforderungen und Trends."





http://www.placetel.de



Placetel ist ein führender Anbieter von Telefonanlagen aus der Cloud, der zur BroadSoft Inc. gehört. Die mehrfach prämierte Placetel Telefonanlage richtet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen. Mehr als 12.000 Unternehmenskunden haben sich bereits für eine Cloud-Telefonanlage von Placetel entschieden, die über 150 leistungsstarke Funktionen enthält und sich durch hohe Flexibilität auszeichnet. Mehr Informationen zu Placetel finden Sie hier: www.placetel.de | www.twitter.com/placetel | www.linkedin.com/company/placetel | www.placetel.de/blog



BroadSoft ist der Innovator für Cloud Communication- und Collaboration-Dienste sowie Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Service Provider in über 80 Ländern. Als Marktführer für Unified Communication aus der Cloud mit einer offenen, mobilen und sicheren Plattform, schenken mehr als 25 der TOP 30 Service Provider, nach Umsatz, weltweit BroadSoft ihr Vertrauen. Die BroadSoft Business-Anwendungs-Suite ermöglicht es Benutzern und Teams, Ideen auszutauschen und einfacher zusammen zu arbeiten um gemeinsam erfolgreich zu sein und starke Leistungen zu erzielen. Für weitere Informationen: www.BroadSoft.com | twitter.com/BroadSoftNews | www.linkedin.com/company/broadsoft | www.broadsoft.com/work-it

Placetel / finocom AG

Donner & Doria Public Relations GmbH

Peter Verclas

Gaisbergstraße 16

69115 Heidelberg

peter.verclas(at)donner-doria.de

06221-58787-35

www.donner-doria.de



Placetel / finocom AG

Franziska Huschka

Köln

+49 221-9999 856 0





