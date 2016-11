Erfolgreiches Wissens-TV: ProSieben beauftragt zweite Staffel der Doku-Reihe "Uncovered" für 2017

(ots) - ProSieben setzt 2017 weiter auf Wissens-TV:

Der Sender beauftragt eine zweite Staffel der erfolgreichen

Doku-Reihe "Uncovered" mit Reporter Thilo Mischke. Der Journalist

produziert mit seiner Firma "partizipzwei - Bewegtbildproduktion" die

Reihe für ProSieben. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit

'Uncovered' hat Thilo Mischke Maßstäbe für modernes Wissens-TV

gesetzt. Seine Reportagen haben unsere Zuschauer begeistert. Wir

freuen uns auf eine zweite Staffel im Jahr 2017."



Thilo Mischke: "Bei ProSieben habe ich die perfekte Heimat für

eine zeitgemäße Erzählweise journalistischer Inhalte gefunden. Ich

freue mich bedingungslos über das uns entgegengebrachte Vertrauen und

bin mehr als bereit, auch 2017 an die Grenzen zu gehen. An meine und

die des Zuschauers."



Hintergrund



"Uncovered" lief auf ProSieben im Sommer sehr erfolgreich am

Montagabend und feierte mit der dritten Folge einen Bestwert von 14,2

Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.



