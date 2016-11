Licennium GmbH strukturiert und begleitet weltweit den Wasserstoff-Investmentcase FHT von Mahnken & Partner GmbH

Die Licennium GmbH strukturiert und begleitet weltweit exklusiv den Investmentcase zum disruptiven Wasserstoffprojekt Ferro-Hy-Tunnel der Erfindergemeinschaft Mahnken & Partner GmbH. Es handelt sich hierbei um ein modulares und äußerst effizientes System zur Separierung von reinem Wasserstoff aus verschiedenen Gasgemischen.

(firmenpresse) - Die auf das Enablen von disruptiver Technologie spezialisierte Licennium GmbH ist von Mahnken & Partner mit dem weltweiten Investment der FHT-Technologie beauftragt worden. FHT ist ein neues, innovatives System der Wasserstoffseparation, welches im Vergleich zum bestehenden PSA-Verfahren wesentlich effizienter und kostengünstiger ist. Die Reinigung von Wasserstoff durch eine metallische Membran ermöglicht eine energieeffiziente Erzeugung von 100 Prozent reinem Wasserstoff.

„Durch diese modulare und äußerst flexible Anlage lässt sich nahezu aus jedem wasserstoffhaltigen Gasgemisch kostengünstig und ressourcenschonend hochreiner Wasserstoff separieren“, so Peter Hamann, Geschäftsführer von Mahnken & Partner. „Unser USP liegt in der einfach umzusetzenden Einbindung von FHT in bestehende Infrastrukturen wie z.B. Pyrogasanlagen oder über das Power-to-Gas-Verfahren in Verbindung mit Erdgasleitungen und -speichern.“

Florian Wagner, Geschäftsführer von Licennium, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über das neue Target, mit dem wir einmal mehr den Beweis antreten können, dass disruptive Technologie a) sehr wohl einen großen Raum im deutschen Mittelstand einnimmt und b) dass für solche Ansätze weltweit Investoren zur Verfügung stehen, die in „Made in Germany“-Projekte investieren wollen.“







Die Mahnken & Partner GmbH arbeitet an der Entwicklung von neuen Technologien für die effizientere Nutzung von Energie und den damit verbundenen aktiven Schutz der Umwelt.



Die Licennium GmbH ist eine inhabergeführte, international tätige Unternehmerberatung mit Hauptsitz in Deutschland und einer Niederlassung in Asien. Unter ihrem allgegenwertigen unternehmerischen Grundverständnis - den Value eines Unternehmens nachhaltig zu steigern - evaluiert, entwickelt und realisiert Licennium IP-basierte Wachstums- und Start-up-Strategien. Die Licennium GmbH ist auf die Bereiche Intellectual Propertys, disruptive Technologien und Ideen sowie deren Transformation in neue oder erweiterte Businesseinheiten spezialisiert. Dieses solide Fundament dient sowohl zum Funden von Kapital als auch zur Akquise adäquater Investoren.

