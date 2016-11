Den Madeira Peak treibt es auf die Spitze

KEENs Premium-Wanderstiefel ist bereit für anspruchsvolle Aufstiege und ausgedehnte Rucksacktouren

KEEN Madeira Peak

(firmenpresse) - Portland/Rotterdam. - KEENs Premium-Wanderschuhe für Herbst/Winter 2016 tragen eine ausgeprägte europäische Designhandschrift. Sie sind nicht nur in Europa gefertigt worden, auch die Entwicklung und die Lederbearbeitung erfolgten dort. Bestes Beispiel dafür ist der für technisch fordernde Aufstiege und längere Rucksacktouren konzipierte Madeira Peak Mid WP für Frauen und Männer. Der Schaft ist aus hochwertigem, flächigem Nubukleder, ist ausgerüstet mit der wasserdichten, atmungsaktiven KEEN.Dry-Membran und hat einen ledergefütterten Abschluss sowie robuste Metallösen. Bei der von KEEN verwendeten angesohlten Machart wird die PU-Mittelsohle direkt an das Obermaterial angespritzt. Sie wird dadurch besonders langlebig, widersteht der Verdichtung und bewahrt somit ihre hervorragenden Dämpfungseigenschaften auf jedem Untergrund. Ein integriertes PU-Fersenpolster, das in das dämpfende, herausnehmbare EVA-Fußbett greift, bietet optimalen Komfort und federt Stöße ab. Synthetik-Verstärkungen am Schaft sorgen für einen noch festeren Sitz und eine höhere Strapazierfähigkeit. Eine über die gesamte Schuhlänge integrierte Platte bringt zusätzliche Stabilität sowie Mittelfußunterstützung und die Zweizonen-Gummilaufsohle garantiert optimalen Grip. Der Madeira Peak Mid WP ist die wasserdichte Alternative zum komplett ledergefütterten Madeira Trail Mid.



Technische Daten



Madeira Peak Mid WP (Damen/Herren)

Kategorie: Trailhead

Obermaterial: hochwertiges Nubukleder

Futter:wasserdichte und atmungsaktive KEEN.Dry-Membran, Lederfutter am Schaftabschluss

Ausstattung:Schuh wird in Europa gefertigt (KEEN European made), Metallösen, direkt angespritzte PU-Mittelsohle für dauerhaften Komfort, Stabilitätsplatte über die gesamte Fußlänge, integriertes PU-Fersenpolster, herausnehmbares und anatomisch geformtes, doppelt verdichtetes EVA-Fußbett



Laufsohle:abriebfestes Zweizonen-Gummi

Gewicht:pro Schuh: 660 g (US-Herrengröße 9), 480 g (US-Damengröße 7)

Preis (UVP):179,95 EUR









Über KEEN:

Inspiriert von der Liebe zu Outdoor, widmet sich KEEN Inc. als Hersteller von hybriden Outdoor- und Freizeit-Produkten (wie Schuhe, Taschen und Socken) der Kreation von qualitativ hochwertigen Produkten, die den Life-style und die Outdoor-Abenteuer von aktiven Menschen rund um den Globus unterstützen. KEEN-Produkte sind im Internet, bei mehr als 5.000 stationären Händlern in über 60 Ländern, sowie in den KEEN Garage Marken¬stores in Palo Alto, Portland, Prag, Tokio und Toronto erhältlich, wo KEEN-Fans die komplette Markenvielfalt erleben können. Unternehmensaktivitäten und -kultur spiegeln ein hohes Engagement für den Aufbau einer starken Gemeinschaft und eines gesünderen Planeten wider, auf dem alle Menschen dem KEEN-Slogan "create, play, care" folgen können. Weitere Infos zu KEEN gibt's hier:

www.keenfootwear.com

