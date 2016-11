Himbeerbonbons wie früher - Bonbons selber machen

Live Cooking Aktion von Kräuterbonbons und Fruchtbonbons mit der Ehren Zuckerwarenfabrik im Globus Rüsselsheim.

Produktionsleiter Bilal Yildirim, Oma Johanna Taschowsky und Valentin Wessels (von links)

(firmenpresse) - Live Cooking Aktion mit der Ehren Zuckerwarenfabrik im Globus Rüsselsheim. Ob Kräuterbonbons oder klassische Fruchtbonbons - hier ist für jeden etwas dabei. Reine Handarbeit sind die Bonbons der Ehren Zuckerwarenfabrik und im Globus in Rüsselsheim kann man live dabei sein.

Die Ehren Zuckerwarenfabrik hat ihre Produktion am 11. und 12.11.2016 kurzerhand in den Globus Rüsselsheim verlagert und fertigte dort klassische Bonbons in Handarbeit - zum Angucken, Anfassen und Schmecken. Mit im Gepäck war Oma Johanna, die Bonbon-Spezialistin, die alles über Bonbons weiß. "Ich erinnere mich noch genau wie meine Oma mir immer diese Himbeer-Bonbons zum Naschen gegeben hat, die hier schmecken genau so," sagt eine Kundin, die zu Tränen gerührt ist. Außerdem gab es tolle individuelle Geschenkideen wie Bonbon-Gläser und Mischungen mit Kräuterbonbons und Fruchtbonbons. Denn Nikolaus und Weihnachten stehen schon vor der Tür.

Event verpasst? Dann einfach am 25. und 26.11.2016 noch mal im Globus Rüsselsheim vorbei kommen und dabei sein, bei der Live Bonbon-Koch-Aktion der Ehren Zuckerwarenfabrik, oder direkt unter EHREN.de die süße Welt der Kräuterbonbons und Fruchtbonbons von Ehren kennenlernen.





Seit 1955 fertigt die Ehren Zuckerwarenfabrik Kräuterbonbons und Fruchtbonbons in der Tradition und nach den Rezepturen des Gründers Hubert Ehren. Der Werksverkauf in Mönchengladbach-Rheydt, Königstraße 115 ist täglich von 8-16 Uhr geöffnet. Und Rund um die Uhr kann man am Werksverkaufs-Automaten auf der Königstraße 115 und im Ehren Onlineshop unter EHREN.de süße Leckereien kaufen.

Ehren Zuckerwarenfabrik e. K.

