ruf Frühjahr, Sommer und Herbst 2017 - jetzt auf allen Kanälen entdecken / ruf Jugendreisen mit neuem Katalog 2017 und Online-Relaunch

(ots) - Klar, strukturiert und kundenorientiert

präsentieren sich die Medien des Jugendreisespezialisten ruf reisen.

Der jetzt neu erschienene Katalog 2017 offeriert dabei neben den

Klassikern einige neue Reiseziele in Europa und aller Welt - zum

Beispiel Mallorca, Holland, Vietnam und Costa Rica. Und auch im Web

kann die junge Zielgruppe im Alter zwischen elf und 23 Jahren nach

einem umfangreichen Relaunch nun auf jedem Endgerät die ruf Reisen

2017 entdecken. Für Reisebüropartner wurde zudem erstmals ein

übersichtlicher Preisteil entwickelt, der die Agenturen in ihrer

Beratung unterstützt. Alle Reisen für Frühjahr, Sommer und Herbst

2017 sind ab sofort buchbar, bis zum 19. Dezember 2016 gewährt der

Jugendreiseveranstalter bis zu 30 Prozent Frühbucherrabatt.



"Bester Service, bester Preis - ruf Fair Play": Unter diesem Motto

steht unser neues Angebot", sagt ruf Geschäftsführer Burkhard

Schmidt-Schönefeldt. So umfasst ruf Fair Play vor allem

Preistransparenz: "Überall zeigt sich der Reise-Endpreis auf einen

Blick, am Ende der Buchungstrecke steht noch der gleiche Preis wie am

Anfang. Unsere Gäste können sich darauf verlassen, dass keine

versteckten Kosten anfallen." Als einziger Jugendreiseanbieter erhebt

ruf keine Abfahrtsort-Zuschläge. Auch Kurtaxe, Transfer und

Servicegebühren sind bereits inklusive. Selbst eine Stornierung der

Reise bis zu 30 Tagen nach der Buchung ist kostenlos.



"Wir bieten unseren jungen Gästen ein starkes

Rundum-Sorglos-Paket, das An- und Abreise, Unterkunft, Verpflegung,

Reiseleitung und Entertainment umfasst", ergänzt ruf Geschäftsführer

Thomas Korbus. "Das alles gilt natürlich nicht nur für die bisherigen

Angebote, sondern auch für die neuen Destinationen." Neu sind

Jugendreisen nach Mallorca und ins italienischen Peschici. In

Veluwemeer in den Niederlanden wurde eine neue Destination für



Youngsters zwischen elf und 15 Jahren aufgebaut. Und Fernreise-Fans

können sich über die frisch auf-genommenen Trendreiseziele freuen -

so sind 2017 zum Beispiel auch Fernreisen nach Costa Rica und Vietnam

dabei. In vielen Destinationen verstärken die "ruf Only" Hotels und

Camps das Gemeinschaftsgefühl: Hier sind die ruf Kunden wie in einem

Cluburlaub komplett unter sich.



"Mehr als eine Million Jugendliche sind mit uns inzwischen

verreist - und 97 Prozent sind von ihrer ruf Reise einfach nur

begeistert", berichten die Geschäftsführer. "Das ist für uns ein

Ansporn, um weiterhin mit großer Leidenschaft unsere Produkte zu

entwickeln und auszubauen: Wir werden jungen Urlaubern auch zukünftig

einzigartige Urlaubserlebnisse bieten."







