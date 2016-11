Tempo bucht Data Enriched Werbeform auf wetter.de /

IP Deutschland gewinnt die SCA GmbH als ersten Kunden für das neue Fireplace Pushdown

(ots) - Bei Erkältungswetter ist Tempo, die Taschentuchmarke

von SCA Hygiene Products Vertriebs GmbH, die erste Wahl für

Schnupfnasen. Die Traditionsmarke setzt ab sofort auf eine innovative

Data Enriched-Werbeform für "Tempo sanft und frei" auf wetter.de: Das

neue Fireplace Pushdown kombiniert eine intelligente

Ausspielungslogik mit präsenter Markeninszenierung.



Sucht der User auf dem Wetterportal der Mediengruppe RTL

Deutschland nach dem Wetter eines beliebigen Ortes, wird auf der

jeweiligen Wetterseite die Werbebotschaft von "Tempo sanft und frei"

großflächig inszeniert und mit einer zum Suchort passenden Headline

versehen. Die Ausspielung des Fireplace Pushdown ist nicht auf

vordefinierte Orte begrenzt, sondern wird dynamisch für jeden

beliebigen Ort individualisiert, der gesucht wird.



Und so funktioniert das Fireplace Pushdown von "Tempo sanft und

frei" auf wetter.de im Detail: Bei Eingabe eines Suchortes auf

wetter.de öffnet sich das großflächige Motiv des "Verwöhnprogramms"

von Tempo und der Content wird nach unten geschoben. Es entsteht eine

nahezu bildschirmfüllende Branding-Fläche. Die Wetterinformationen

des angefragten Ortes sind dabei sichtbar. Der User hat nun die

Möglichkeit über den Button "Mehr erfahren" auf die Kampagnensite von

Tempo zu gelangen, um weitere Produktinformationen zu erhalten, oder

durch Schließen des Fireplace Pushdowns weiter auf wetter.de zu

surfen.



Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions bei IP Deutschland:

"Mit Data Enriched-Werbelösungen können wir Werbung passgenau

inszenieren und dynamisch ausspielen. Das Fireplace Pushdown von

'Tempo sanft und frei' ist ein schönes Beispiel dafür, wie der User

noch persönlicher erreicht werden kann. Indem Daten mit Kreation

gepaart werden, schaffen wir eine individuelle Verbindung zwischen

dem Suchort und Tempo und bieten dem User damit einen Mehrwert."





Svenja Gutzke, Marketing Manager Hanky/Facial, bei SCA Hygiene

Products Vertriebs GmbH: "'Tempo sanft und frei' ist ein treuer

Begleiter für empfindliche Erkältungsnasen und auf wetter.de

erreichen wir genau die richtige Zielgruppe. Wir legen bei unseren

Produkten großen Wert auf Innovation und diesen Gedanken führen wir

nun auch bei der Werbung fort. Data Enrichment ist eine neuartige

Möglichkeit, die wir nutzen wollen, um potenzielle Kunden noch

persönlicher zu erreichen. Wir sind uns sicher, dass es uns auf diese

Weise bestens gelingen wird."



Über Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA



SCA ist ein global führendes Unternehmen für Hygiene- und

Forstprodukte. Die Unternehmensgruppe entwickelt und produziert

nachhaltige Körperpflege-, Hygienepapier- und Forstprodukte. Diese

werden in rund 100 Ländern der Welt unter vielen starken Marken

vertrieben, darunter auch die global führenden Marken TENA und Tork

sowie regionale Marken wie Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba,

Tempo und Vinda. Als größter privater Forsteigentürmer Europas legt

SCA sehr viel Wert auf nachhaltige Forstwirtschaft. SCA mit Hauptsitz

in Stockholm, Schweden, wurde 1929 gegründet und ist im NASDAQ OMX

Stockholm notiert. Weitere Informationen find Sie unter www.sca.com.



Über IP Deutschland



Als Vermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland ist IP Deutschland

eine der führenden Vermarktungsgesellschaften in Europa. Zum

Portfolio gehören die TV-Sender RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv und RTL

NITRO sowie deren Online-, Mobile- und Smart-TV-Angebote. Zudem

vermarktet IP Deutschland externe Angebote mit Videoschwerpunkt im

Online- Mobile- und Smart-TV-Segment. Unter dem Leitbegriff

"FOURSCREEN" bietet IP Deutschland Werbekunden Medialösungen und

Reichweite auf allen Screens - TV, PC, Tablet und Smartphone.







