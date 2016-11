Winterliche Urlaubsfreuden im relexa hotel Harz-Wald

Urlaub mit Wohlfühlgarantie in Braunlage

Winter im relexa hotel Harz-Wald

(firmenpresse) - Wenn der erste Schnee dem Harz seinen weißen Mantel umgelegt hat, bedeutet dies für die Mitarbeiter des relexa hotels in Braunlage den Start in die neue Wintersaison.

Liebevoll wird das Haus dekoriert und voller Datendrang und Motivation freut man sich auf die Ankunft der Gäste. " Für viele unserer Stammgäste ist es fast wie Heimkommen, wenn sie im Advent, über die Weihnachtsfeiertage oder auch zum Jahreswechsel in unserem stimmungsvoll vorbereiteten Haus in heimeliger Atmosphäre empfangen werden", freut sich der Hausherr - Direktor Wilfried Eulderink-Cattarius - zurecht mit Stolz. " Wenn es draußen stürmt und schneit oder der Schnee in der Winterkälte unter den Füßen knirscht, genießt man ganz besonders ein köstliches Heißgetränk im gemütlichen Kaminzimmer, in dem die Holzscheite knistern und der Duft nach Fichtengrün und Punsch einen umfängt."

Nach einem aktiven Tag im Freien entspannt man in der großzügigen Badelandschaft mit Saunen, Dampfbad, Schwimm- und Bewegungsbecken oder lässt sich mit Gesundheits- und Beautyanwendungen der physiotherapeutischen Praxis in der Wellnessabteilung verwöhnen. Und für alle, die sich noch weiter austoben möchten, stehen Kegelbahn, Tischtennis- und ein Fitnessraum zur Verfügung.

Das relexa hotel Harz-Wald verfügt über 120 Nichtraucherzimmer- darunter Familienzimmer, Studios und für gehandicapte Gäste 3 Rollstuhlzimmer mit befahrbarem Bad. Das lichtdurchflutete Restaurant wartet mit regionalen und internationalen Speisen auf und an der geselligen Lobbybar trifft man sich zu leckeren Cocktails oder einem frisch gezapften Bier.

In der näheren Umgebung ist bestens für reichlich Sport- und Freizeitangebote gesorgt: am Wurmberg - dem größten alpinen Wintersportgebiet Norddeutschlands - wird alles geboten, was zu einem richtigen Winterurlaub dazugehört. Der optimale Ausgangsort dafür ist das relexa hotel Harz-Wald - direkt am Fuße des Wurmbergs, nur wenige Gehminuten von der Seilbahntalstation entfernt. Dank moderner Beschneiungstechnik und einer Höhenlage bis fast 1000m sind alpine Pistengaudi und Rodelspaß weitgehend unbeschränkt möglich.

Aber auch das Eisstadion - Heimat der "Harzer-Wölfe" - ist für eingefleischte Eishockey-Fans oder fetzige Eisdisco-Freunde in nur wenigen Minuten erreichbar.

Weitere Informationen zu fertigen Arrangements, Schnäppchen oder individuellen Angeboten gibt es hier:

relexa hotel Harz-Wald, Karl-Röhrig-Straße 5a, 38700 Braunlage, Tel. +49 5520 807-0, braunlage(at)relexa-hotel.de www.relexa-hotel-braunlage.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.relexa-hotel-braunlage.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Direkt am Wurmberg finden Sie eines von den insgesamt 10 relexa Hotels. Das 4**** relexa hotel Harz-Wald in Braunlage ist das ideale Erholungshotel. Hier können Sie in der großen Wellnesslounge (mit Saunen und Pool) relaxen oder werden Sie aktiv. Der Wurmberg lädt zu zahlreichen Aktivitäten zu jeder Jahreszeit ein.

Dies ist eine Pressemitteilung von

relexa hotel Harz-Wald

PresseKontakt / Agentur:

relexa hotel Harz-Wald

Wilfried Eulderink

Karl-Röhrig-Straße 5a

38700 Braunlage

braunlage(at)relexa-hotel.de

+49 5520 807-0

https://www.relexa-hotel-braunlage.de/



Datum: 17.11.2016 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1425816

Anzahl Zeichen: 3089

Kontakt-Informationen:

Firma: relexa hotel Harz-Wald

Ansprechpartner: Wilfried Eulderink

Stadt: Braunlage

Telefon: +49 5520 807-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 19 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung