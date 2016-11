Ein Jahr lang Film-Entertainment mit Hisense und Wuaki

Top-Entertainment mit Hisense und Wuaki

(firmenpresse) - Düsseldorf, 17. November 2016 - Preisgünstiger Filmgenuss dank Hisense und Wuaki: Wer im Zeitraum Oktober 2016 bis Dezember 2017 einen ausgewählten Smart-TV von Hisense erwirbt, kann ein Jahr lang jede Woche einen Film aus dem Angebot des Video-on-Demand-Anbieters Wuaki für nur je 0,99 ? ausleihen.

Angebot für Cineasten

Jeder Käufer eines Hisense Smart-TVs, der sich unter www.hisenseangebot.com registriert, erhält von Hisense ein Jahr lang jede Woche einen Gutschein. Mit diesem lässt sich ein HD-Film aus dem vielfältigen Angebot von Wuaki für nur je 0,99 EUR genießen. Die zur Teilnahme berechtigten UHD-Smart-TVs von Hisense bringen sogar eine spezielle Wuaki-Taste auf der Fernbedienung mit, so dass die Filmauswahl in Sekundenschnelle getroffen werden kann. Damit steht einem Jahr voller unterhaltsamer Heimkinoabende nichts mehr im Wege. Das Angebot ist beschränkt auf 5.000 Kunden und gilt für TVs der Serien M3000, M3300, M5500 und M7000 sowie für die Modelle 65K5510 und 75M7900, die im Aktionszeitraum bei Expert, Euronics, EP, Medimax, Weltfunk oder Sound Brothers erworben werden.

Spitzen-Content für Spitzen-Hardware

Wuaki bietet Filme und Serien namhafter Produktionsunternehmen an, wahlweise zum Leihen oder Kaufen. Es sind sogar einige Inhalte, zum Beispiel Dokumentationen, auch in der 4K-UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln verfügbar. Auf den UHD-TVs von Hisense kommen sie damit in optimaler Bildqualität und mit feinsten Details besonders gut zur Geltung.





Über Hisense

Das 1969 in China gegründete Hightech-Unternehmen Hisense zählt zu den weltweit führenden Herstellern von TVs, Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Waschmaschinen, Küchengeräte) sowie Klimaanlagen, Smartphones, Tablets und Unterhaltungselektronik. Hisense investiert kontinuierlich in technologische Forschung und Entwicklung. Mit einem internationalen Team von rund 69.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwirklicht das Unternehmen seine Vision, eine der führenden Weltmarken zu werden. Hisense verfügt über 17 Produktionsstandorte und 14 F&E-Einrichtungen rund um den Globus sowie regionale Vertretungen in Europa, Nordamerika, Australien, Afrika und Südostasien. Aktuell werden die Produkte des Unternehmens in über 130 Ländern angeboten.

Hisense Europe und die deutsche Niederlassung haben ihren Sitz in Düsseldorf. Hier ist auch das europäische Forschungs- und Entwicklungszentrum angesiedelt. Weitere europäische Niederlassungen gibt es im Vereinigten Königreich, Spanien, Italien und Frankreich. Mehr Informationen auch unter www.hisense.de oder www.hisense.com.

