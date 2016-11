Digitale Audiosignale analog ausgeben? Kein Problem mit dem neuen Ligawo 6518775 Audio Extractor/Decoder!

Ligawo ® 6518775 Audio & HDMI ARC Extractor/ Decoder zu analog 2.0/5.1

(firmenpresse) - Mit dem neuen Ligawo Audio Extractor/Decoder sind Sie in der Lage, das HDMI Signal vom HDMI Eingang an dem HDMI Ausgang durchzugeben. Parallel dazu ist es möglich den Ton abzugreifen und als 2.0/5.2 Cinch auszugeben. Neben bereits genannten Eingängen haben Sie noch die Wahl zwischen 3x SPDIF Toslink, 1x SPDIF Coax und einem HDMI/ARC zur Verfügung. Wenn Sie einen dieser Eingänge nutzen wird das das Audiosignal decodiert und analog 2.0/ 5.1ausgegeben. Unabhängig vom verwendeten Audioeingang der HDMI Quelle, wird das Video/ Audiosignal an dem HDMI Ausgang ausgegeben (außer bei HDMI ARC).



An den Cinchausgängen kann der Ton als 2.0 oder 5.1 abgegriffen werden. Über die integrierte EDID Steuerung können Sie wählen, ob Sie Sie eine Audioausgabe in 2.0 oder 5.1 wünschen. Unterstützt werden 3D, CEC, ARC, HDCP kleiner 2.2, FullHD, Ultra HD sowie UHD bis 4Kx2K/30Hz, was Ihnen einen ungetrübten Videogenuss im professionell ambitioniertem Heimkinoaufbau garantiert.



Das Umschalten kann entweder direkt am Gerät oder über die mitgelieferte Fernbedienung erfolgen. Durch den Einbau in ein hochwertiges und robustes Metallgehäuse ist das Gerät sehr langlebig und findet durch seine kompakte Bauweise auch in der kleinsten Wohnung seinen Platz.



Der Ligawo 6518775 HDMI Audio Extractor/Decoder ist ab sofort im Handel zu einem UVP von 169,-€ erhältlich.



Link zum Produkt: https://www.ligawo.eu/ligawo-6518775-audio-hdmi-arc-extractor-decoder-zu-analog-2-0-5-1/a-6518775/





http://www.ligawo.eu



Ligawo-Produkte stehen für innovative Artikel aus den Bereichen Netzwerktechnik sowie Audio- und Videozubehör. Der B2B-Webshop Ligawo.eu richtet sich vorrangig an Fachhändler für AV-Produkte, an Veranstaltungstechniker und andere Unternehmen, die für ihre Geschäftstätigkeit Produkte für Audio- und Videoanwendungen benötigen.

Ligawo

Ligawo

Deluxecable GmbH

Walter-Köhn-Str. 2a

D-04356 Leipzig

E-Mail: marketing(at)ligawo.eu

https://www.ligawo.eu







