Ein Paar, angetreten um die Welt ein Stück friedlicher zu machen

Und einen Ort zu schaffen, wo Begegnung und Zuflucht für Mensch und Tier möglich sind

(firmenpresse) - Mit einem Lebenshof, der gleichzeitig auch eine Begegnungsstätte für Neugierige und Gleichgesinnte ist, um sich zu treffen, auszutauschen und Neues kennenzulernen.



Die Reise von Corinna und Matthias Budig begann im Juni 2013 mit der Eröffnung des ersten und bis jetzt einzigen Veganfachgeschäftes im Landkreis Heilbronn. Und bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass etwas „Ganz Großes“ für die Mitwelt geschaffen werden soll.



Nachdem das junge Paar im Februar 2014 auf freier Flur ein Schaf gefunden und aufgenommen hat, begann das „Große Ganze“, wie es die beiden treffend bezeichnen, so richtig ins Rollen zu kommen. Noch im selben Jahr erreichte sie zudem ein Aufruf, dass einige Hühner nach deren Ausdienen als "Anschauungsobjekt zu Ostern" ein Zuhause suchen und „entsorgt“ werden sollten. Kurzerhand haben sich Budigs entschlossen die Hühner aufzunehmen und zu versorgen. Und rechtzeitig zu Weihnachten kam dann noch ein weiteres Schaf aus der Herde, in die das Fundtier (zwischenzeitlich Paula getauft) integriert wurde, hinzu.



So wurde die Idee mit dem eigenen Lebenshof, die Cori und Matze - wie sie Freunde nennen - bereits seit längerer Zeit hegen, immer konkreter. Nach der Ausarbeitung des Gesellschafts-Konzeptes hinter LIVE AND LET LIVE (www.liveandletlive.de) wurde am 29.02.2016 dann die eigene Tierschutz-Gesellschaft auch von offizieller Seite beurkundet.



Seit dem setzen sich die beiden mit noch mehr Engagement ein für ein friedvolles Miteinander von Mensch und Tier, informieren und klären auf, wie Tiere behandelt werden, damit menschliche Bedürfnisse gestillt werden können.



Langfristig und nachhaltig möchten sie nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Schaffung und Erweiterung des Bewusstseins für Achtung und Mitgefühl gegenüber unseren Mitgeschöpfen leisten, sondern retten zusätzlich auch ausgesetzte und schlecht gehaltene Tiere, bringen sie an geeigneten Stellen unter und schaffen Patenschaften.



Tragen auch Sie dazu bei, die Welt ein Stück besser zu machen und unterstützen Sie das Paar bei seinem Engagement auf vielfältige Art und Weise, ganz nach Ihren persönlichen Möglichkeiten.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://liveandletlive.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

LIVE AND LET LIVE ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Tierschutzes.

Wir informieren und klären auf, wie Tiere behandelt werden, damit menschliche Bedürfnisse gestillt werden können.

Das tun wir vor Ort (z.B. im Vegativ und die Teilnahme an regionalen Veranstaltungen) und durch verschiedene Info-Kampagnen.

Langfristig und nachhaltig möchten wir einen wertvollen Beitrag zur Schaffung und Erweiterung des Bewusstseins für Achtung und Mitgefühl gegenüber unseren Mitgeschöpfen leisten.

Zusätzlich retten wir ausgesetzte und schlecht gehaltene Tiere, bringen sie an geeigneten Stellen unter und schaffen Patenschaften.

In Zukunft wollen wir einen Gnaden- und Lebenshof aufbauen und betreiben, auf dem vor allem verstoßene Tiere untergebracht, versorgt und gepflegt werden, aber auch Begegnung und Zuflucht für Mensch und Tier möglich sind.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Live and let live gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Leseranfragen:

Live and let live gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Corinna Budig

Bahnhofstr. 8

74193 Schwaigern

Tel. 01738 - 810 9135

Corinna.budig(at)liveandletlive.de

www.liveandletlive.de

PresseKontakt / Agentur:

Live and let live gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Corinna Budig

Bahnhofstr. 8

74193 Schwaigern

Tel. 01738 - 810 9135

Corinna.budig(at)liveandletlive.de

www.liveandletlive.de

Datum: 17.11.2016 - 14:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1425914

Anzahl Zeichen: 2298

Kontakt-Informationen:

Firma: Live and let live gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Ansprechpartner: Corinna Budig

Stadt: Schwaigern

Telefon: 07138 810 9135



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung