Erster „Riedlinger SRH Hochschultag“ mit Expertenvorträgen

Die SRH Fernhochschule – The Mobile University feiert am 03. Dezember 2016 ihr 20jähriges Bestehen mit einem ersten „Riedlinger SRH Hochschultag“. Interessenten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Plakat-Riedlinger Hochschultage

(firmenpresse) - Anlässlich ihres Jubiläums öffnet die SRH Fernhochschule – The Mobile University am Samstag, den 03. Dezember 2016 ihre Türen und macht die Expertise ihrer Professoren in Form von Fachvorträgen für alle Interessenten zugänglich. Prof. Dr. Steffen Bouchard, Professor für Entrepreneurship sowie Marketing mit dem Schwerpunkt Handel eröffnet den ersten „Riedlinger SRH Hochschultag“ um 13 Uhr mit seinem Vortrag „Sprechen Sie die Sprache Ihrer Kunden! Kundentypen kennen und beachten“. Im Anschluss spricht der Diplom-Psychologe und Master-Studiengangsleiter für Prävention und Gesundheitspsychologie Prof. Dr. Ahmed A. Karim über die „Faszination Psychologie und Gehirnforschung“. Den Abschluss des ersten „Riedlinger SRH Hochschultags“ gestaltet ein langjähriger Professor der SRH Fernhochschule Prof. Dr. Thomas Schempf, sein Thema: „Private Finanzanlagen bei einem Marktzinsniveau von Null“.



Des Weiteren stellt Rektor Prof. Dr. Schneck die Hochschule vor und es bietet sich die Möglichkeit für anregende Gespräche und Fragen im Anschluss an die Fachvorträge. Der Jahreszeit entsprechend können sich die Gäste bei freiem Eintritt über weihnachtstypische Getränke und Knabbereien freuen. Um eine Voranmeldung unter info(at)mobile-university.de oder 07371 9315-0 wird gebeten.



Mit dem ersten „Riedliner SRH Hochschultag“ am 03. Dezember 2016 legt die Mobile University den Grundstein für eine lokale Experten-Vortragsreihe zu aktuellen Themen und rund um ihre Fachbereiche.







1996 wurde die heutige Mobile University als Fachhochschule in Riedlingen gegründet. Begonnen wurde mit knapp 35 Studierenden und einer Handvoll Studiengängen. Heute sind über 3.500 Studierende in 17 Studiengängen und zwei akademischen Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft & Management, Psychologie & Gesundheit sowie Naturwissenschaft & Technologie immatrikuliert. Betreut werden die Bachelor- und Masterstudenten neben den Studierendenbetreuern und über 140 Dozenten von 32 festangestellten Professoren, jeder ist Experte in seinem Fachbereich mit langjähriger Praxiserfahrung.

