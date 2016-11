Erster bei Google!

Vielen Unternehmen in Berlin und im Umland ist auch heute noch nicht bewusst, dass die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und ein strategisches Online-Marketing viele nachhaltige Vorteile mit sich bringen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein kleines, mittleres oder großes Unternehmen in Berlin haben - für alle gilt: Wer bei Google & Co nicht auf Seite 1 gefunden wird, der existiert in der online Welt quasi nicht. Mit einer suchmaschinenoptimierten Website erhöht und verbessert onehundred.digital für Sie die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und somit das Kundenpotenzial!

SEO im Online Marketing - Ein Muss für Berliner Unternehmen

Den Mittelpunkt eines erfolgreichen digitalen Unternehmensauftritts stellt die eigene Website dar. Hier werden die Kernkompetenzen in Form einer kundenorientierten Präsentation im World Wide Web werbewirksam hervorgehoben und den potenziellen Kunden präsentiert. Es gilt allerdings zu berücksichtigen, dass jede Internetpräsenz nur dann gut ist, wenn sie professionell gepflegt wird und von Usern gefunden wird. Besonders Unternehmen in der Hauptstadt haben hier Probleme, da es in den meisten Branchen eine immens hohe Konkurrenz gibt.

Professionelle Suchmaschinenoptimierung hilft Ihnen dabei, die Sichtbarkeit Ihrer Website zu stärken. Denn das Marketing auf der Website kann noch so gut sein: Wenn der Online Auftritt wegen fehlender Suchmaschinenoptimierung auf den hinteren Rängen bei Google liegt, werden potenzielle Kunden nicht auf Ihr Angebot aufmerksam gemacht. Gleiches gilt für eine Platzierung hinter der Konkurrenz, die Kunden vor Ihnen abfängt. Durch eine professionelle Suchmaschinenoptimierung schaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil. Eine Ausrichtung der Inhalte der Website an die gängigen SEO-Kriterien ist daher essentiell für den Erfolg. Diese sind den meisten Unternehmen jedoch nicht geläufig, sodass es sich für Unternehmen, die ihre Website einer Suchmaschinenoptimierung unterziehen möchten, empfiehlt, sich von einer professionellen Agentur für Online-Marketing beraten zu lassen. Die Online Marketing Agentur onehundred.digital hat gemeinsam mit den PR-Beratern von excognito ein SEO-Konzept speziell für Berliner Unternehmen entwickelt.

