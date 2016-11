Der Restaurantbesuch im Winterhalbjahr

Sonntag erst einmal ausschlafen. Dann verrät ein Blick aus dem Wohnzimmer-fenster, dass ein Tag auf der Couch angesagt ist. Wenn sich nicht der Hunger melden würde: ab ins Shabby Chic im Medienhafen.

(firmenpresse) - Wer auf Aromen der asiatischen oder orientalischen Küche steht, muss keineswegs auf Produkte aus der heimischen Region verzichten. Was die Crossover-Küche im Shabby Chic kann: Mit der Kombination von exotischen und heimischen Zutaten kommen Spezialitäten aus der Länderküche erst richtig groß heraus. Das fängt beim Gemüse an und hört bei Fleisch noch lange nicht auf. Es muss beispielsweise keineswegs immer Olivenöl sein: Rapsöl aus der regionalen und einheimischen Produktion ist eine wirkliche Alternative für die nachhaltige Crossover-Küche. Crossing over mit deutschen und französischen Weinen ist mehr als ein Trend in der Gastronomie: Es ist ein kulinarisches Lustprinzip, bei dem die reichhaltige Auswahl den passenden Tropfen aus dem eigenen Weinkeller bereitstellt. Denn der Wein aus Deutschland und Frankreich kommuniziert in vielen Sprachen.

Informationen zur Crossover-Küche stellt das Restaurant Shabby Chic seinen Gästen gerne zur Verfügung.



Alles mit einem Touch von Exotik



Gut nachvollziehbar: Eine selektierte Auswahl, eng begrenzt, dafür mit einer klaren Profilierung, wird vom modernen Restaurantbesucher eher geschätzt als eine fünfzig Positionen umfassende Karte. Die kulinarische Achse Asien - Europa mit unterschiedlichen Aromen lässt sich perfekt darstellen: Es sind die Gewürze und Zubereitungsarten, die den Mix so unverwechselbar machen. Im Shabby Chic ist eine Retro-Bewegung bemerkbar: Klassische regionale Gerichte finden wieder ihren Weg zurück auf die Speisekarte des Restaurants im Medienhafen. Bei der Crossover Küche geht es aber nicht um ausgefallene Kombinationen, sondern um ein neues Lebensgefühl, das den Zugang zu fremden Kulturen und neuen Erfahrungen öffnet.



Für weitere Informationen und zur Tischreservierung steht das Restaurant Shabby Chic in Düsseldorf seinen Gästen stets gerne zur Verfügung.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.shabby-chic-duesseldorf.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Restaurant Shabby Chic

Leseranfragen:

Wupperstraße 14, 40219 Düsseldorf

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.11.2016 - 14:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1425928

Anzahl Zeichen: 2104

Kontakt-Informationen:

Firma: Restaurant Shabby Chic

Ansprechpartner: Mustafa Musti

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211 69990926



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.