Mittendrin statt nur dabei mit der Chatwall - interaktive Kongresse, Firmenevents und Personalversammlungen

Die SMS Chatwall der Haase & Martin GmbH versetzt Veranstalter in die Lage, moderne Events mit einem hohen Grad an Teilhabe durchzuführen.

Die Chatwall auf einer Konferenz - live Mitdiskutieren per SMS und mobiler Website

(firmenpresse) - Dresden, 17.11.2016 - Zur Ausstattung von Kongressen, Vorträgen oder Firmenevents gehören nach wie vor Flipcharts und Moderationskoffer. Wortmeldungen erfolgen zumeist per Handzeichen. Das wirkt nicht nur antiquiert, sondern dabei gehen nicht selten viele wichtige Gedankengänge und Fragen verloren, die das Podium und den Moderator der Veranstaltung nie erreichen. Eine dem technischen Stand des 21. Jahrhunderts entsprechende zeitgemäße Lösung für diese Probleme bietet die Chatwall, entwickelt von der Haase & Martin GmbH - Neue Medien Dresden.



Die Funktionsweise der Chatwall ist modern und nutzerfreundlich. Per SMS oder einer mobilen Website mit Verknüpfung eines #Hashtags senden die Gäste einer Veranstaltung eine Nachricht - z.B. eine Frage an den Referenten oder einen Diskussionsbeitrag zum Moderator auf die Beamerleinwand - anonym an eine offen sichtbare Telefonnummer (bzw. #Hashtag). Keine Gedanken und keinen Fragen gehen verloren. Die Rate der Beteiligung lässt sich verzwanzigfachen, da die Chatwall eine niedrig-schwellige Lösung ist (die ohne Registrierung und ohne Anmeldung funktioniert) und keiner Rhetorik bedarf wie bei einer herkömmlichen Wortmeldung am Mikrofon. Durch die Verdichtung des Beitrages auf tendenziell wenige Zeichen kommt die schriftliche Wortmeldung per Kurznachricht schnell auf den Punkt. Darüber hinaus erlaubt die Chatwall, auf bereits veröffentlichte Beiträge und Fragen zu reagieren und schafft damit ein hohes Maß an Interaktivität.



Die eintreffenden Nachrichten lassen sich durch den Moderator und das Moderatoren-Tool per iPad filtern und clustern und können live auf der Leinwand präsentiert werden. Die Möglichkeit der Administration (backstage) und das zubuchbare iPad für die Moderation machen die Chatwall auch für die Veranstalter zu einem nutzerfreundlichen Programm.



Um die Chatwall ideal an die jeweilige Veranstaltung anzupassen, bietet die Haase & Martin GmbH individuelle Lösungen an. Die notwendige Technik, die Wahrung des Corporate Designs sowie Personal vor Ort stellt das Unternehmen als Komplettpaket zur Verfügung.





Die Chatwall bietet:



- bis zu 20fache Beteiligungsrate gegenüber Wortmeldung über Mikrofon

- einfachste Bedienung per SMS/mobiler Website (ohne Registrierung)

- leichte Administration; Clustern möglich

- iPad für Moderation

- Zeitersparnis

- Wahrung des Corporate Designs



Über die Chatwall:



Die SMS Chatwall beteiligt die Gäste aktiv auf Konferenzen und Podiumsdiskussionen. Nicht nur auf Partys oder in Diskotheken, sondern mehr noch in der Live-Kommunikation auf Business-Events, Leadership-Meetings, Kongressen, Fachtagungen, Personalversammlungen und Symposien, bei Diskussionsrunden, Vorlesungen oder Workshops setzt die SMS Chatwall neue Standards in der aktiven Publikumsbeteiligung mit digitalen Medien. Die Software empfängt Kurznachrichten aller Beteiligten (per SMS und mobiler Website) und visualisiert sie über Displays oder per Beamer und Leinwand auf der Veranstaltung - prominent für alle sichtbar sofern sie vom Moderator und der Regie freigegeben wurden.



Über Haase & Martin GmbH:



Die Haase & Martin GmbH bietet professionelle Betreuung im Bereich der digitalen Medien. Als sächsisches Unternehmen setzen wir Projekte auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene um. Mit der technischen Realisierung, der Gestaltung und der Usability haben wir stets das ganzheitliche Projekt im Blick.









http://www.chatwall.de



SMS Chatwall c/o Haase & Martin GmbH - Neue Medien Dresden

Moritzburger Str. 27, 01127 Dresden

Firma: SMS Chatwall c/o Haase & Martin GmbH - Neue Medien Dresden

Ansprechpartner: Matthias Haase

Stadt: Dresden

Telefon: 0351-5009721



