Das 10-jährige Jubiläum von CleanEquity® Monaco - Anmeldung ab sofort möglich

(ots) - Die von Seiner Durchlaucht Fürst Albert

II von Monaco und dem Präsidenten von Innovator Capital Mungo Park

gegründete Jahreskonferenz CleanEquity® Monaco, setzt ihre Mission

zur Förderung und Beschleunigung der weltweit relevanten, besten,

bahnbrechenden, nachhaltigen Technologie- und

Ressourceneffizienz-Gesellschaften fort.



KLICKEN SIE HIER, UM SICH ANZUMELDEN

Im Verlauf der letzten 9 Jahre hat CleanEquity® Abteilung der

Gesellschaft Innovator Capital mehr als 5.000 Unternehmen in 11

Branchen und über 70 Teilsektoren überprüft. 600 Unternehmen werden

für die Veranstaltung 2017 ausgesucht, von denen die ausgewählten Top

30 in der Konferenz dargestellt werden. Diese Unternehmen müssen den

hohen Standards für Managementfähigkeit und Integrität, der

einzigartigen technologischen durch das geistige Eigentum geschützten

Differenzierung und dem weltweit hohen Umsatzpotenzial entsprechen.



Nur die Einladung zur Konferenz bietet eine intime und kollegiale

Umgebung für Erfinder und Unternehmer an, ihre Geschichten den

Delegierten - wichtigen Entscheidungsträgern mitzuteilen, um in der

Verwirklichung ihrer geschäftlichen und strategischen Zielsetzungen

die Unterstützung zu bekommen. Bei one-to-one meeting arbeiten die

Gesprächspartner unermüdlich, um während und nach der Konferenz

Einführungen und Besprechungen zu ermöglichen.



Wir freuen uns, die fortsetzende Beziehung von CleanEquity® Monaco

zu der internationalen Anwaltskanzlei Covington & Burling LLP

(https://www.cov.com/) bekanntzugeben.



Andrew Jack, Partner und Co-Präsident der Industriegruppe

Covington & Burling Clean Energie and Climate sagte dazu:



"CleanEquity Monaco hat einen guten Ruf als eine der führenden



Veranstaltungen auf dem globalen Cleantech-Kalender, die die für die

Bereitstellung und Vermarktung von innovativen Technologien

passionierten Unternehmer, Investoren und Industriellen aus der

ganzen Welt zusammenbringt.



"Wir gratulieren die CleanEquity Monaco und ihre Veranstalter zum

10-jährigen Jubiläum. Wir sind stolz während der letzten acht Jahre

CleanEquity und viele ihrer eindrucksvollen präsentierenden

Unternehmen durch die ganzjährige Teilnahme einer engagierten Gruppe,

unserer Senior-Technologie, Politik und der transaktionalen

Rechtsanwälte von unseren Büros in Europa, Asien und den Vereinigten

Staaten zu fördern und unterstützen.



"In einer zunehmend komplexen und hochregulierten Welt hat

Covington & Burling eine leistungsfähige unternehmensweite Fähigkeit

entfaltet, unseren Kunden zur Navigation in den Kreuzungen von Recht

und Politik zu verhelfen, eine Fähigkeit, die sich perfekt nach der

dynamischen Entwicklung des globalen Cleantech-Bereichs mit dem

Schwerpunkt auf solche Veranstaltungen wie CleanEquity Monaco

ausgerichtet ist. Die Geschäfts- und Technologie-Kompetenz des

Unternehmens in Verbindung mit unserer Fähigkeit, über die

schwierigen rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Probleme zu

beraten, erbringt konsistente Ergebnisse für die Unternehmen unserer

Kunden".



CleanEquity® ist erfreut, auch die anhaltende Unterstützung ihrer

wichtigsten Medienpartner PR Newswire (http://www.prnewswire.com/),

einen globalen Medien- und Kommunikationsexperten bekanntzugeben, der

jetzt dem Unternehmen Cision (http://www.cision.com/us/?utm_medium=pr

&utm_source=pressrelease&utm_content=cishomepage&utm_campaign=monaco2

017) mit Hauptsitz in Chicago gehört.



Andrew S. Meranus, Vizepräsident Geschäftsentwicklung, PR

Newswire/Cision kommentiert:



"Es ist sehr aufregend, wieder mit der CleanEquity und dem

Fürstentum Monaco zusammenzuarbeiten, insbesondere, wenn sie die

zehnjährige Jubiläumsveranstaltung feiern, deren PR Newswire ein

stolzer Sponsor seit sieben Jahren ist. Die PR Newswire als

Cision-Marke freut sich, eine neue Communication Cloud(TM)-Plattform

zusammen mit ihren Content-Delivery-Angeboten an

Clean-Tech-Unternehmen anzubieten, die unsere Lösungen nutzen können,

um sicherzustellen, dass ihre Botschaften die richtigen

Kundensegmente erreichen, um weitere Investitionen und Sichtbarkeit

zu fördern."



Für weitere Informationen über die Teilnahme an CleanEquity®

Monaco 2017 nehmen Sie in die unten angegebenen Kontaktinformationen

Einblick oder besuchen Sie die Konferenz-Website:

www.cleanequitymonaco.com.







Pressekontakt:

Conor Barrett

Innovator Capital

conor.barrett(at)innovator-capital.com

Folgen Sie uns auf Twitter: (at)CleanEquity



