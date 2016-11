Die BKK Pfalz fördert Selbsthilfegruppen des Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V. mit 15.000 Euro (FOTO)

(ots) -

Selbsthilfe macht stark! Deshalb unterstützt die BKK Pfalz

Selbsthilfegruppen aus der Region. Deren ehrenamtliche Aktive leisten

unersetzliche Arbeit für Betroffene und deren Angehörige.



Am 16. November überreichte Jenny Kiefer, Projektleiterin

Selbsthilfegruppen der BKK Pfalz, einen Scheck über 15.000 Euro an

Geschäftsführerin Bärbel Handlos vom Gesundheitstreffpunkt Mannheim

und die Sprecherin der Regionalen Arbeitsgemeinschaft

Selbsthilfegruppen, Sheila Küffen.



So vielfältig wie die Selbsthilfegruppen, die durch den

Gesundheitstreffpunkt gefördert werden, sind auch die Projekte, die

sie mit den Fördergeldern der BKK Pfalz umsetzen können. Diese drei

Projekte stehen beispielhaft für die Förderung der BKK Pfalz und

zeigen, wie wichtig die Arbeit von Selbsthilfegruppen ist:



Die Regionalgruppe Rhein-Neckar im Bundesverband Selbsthilfe

Körperbehinderter finanziert aus den Mitteln einen Messestand, der

leicht aufbaubar ist. Das ist wichtig, weil die Betroffenen teilweise

Rollstuhlfahrende sind. Der neue Messestand optimiert die

Öffentlichkeitsarbeit der Gruppe.



Die Sport- und Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose kann mit der

Unterstützung der BKK Pfalz ein Tanztraining für Rollifahrende

anbieten. Die ersten Ergebnisse konnten schon beim Selbsthilfetag in

Mannheim bestaunt werden.



Die Gruppe Angehörige von Menschen mit Depressionen wird mit dem

Geld ein neues Faltblatt finanzieren und damit noch mehr Menschen

über ihre wichtige Arbeit informieren können.



Damit die Gelder sinnvoll eingesetzt werden, vertraut die BKK

Pfalz bereits seit 11 Jahren auf den Gesundheitstreffpunkt als

kompetenter Partner für die Koordination und Verteilung der Mittel.

Jenny Kiefer bedankte sich deshalb auf der Vereinssitzung für die

tolle Arbeit: "Sie unterstützen die Arbeit der Selbsthilfegruppen als



Berater, Helfer, Vermittler und Lotsen im Sinne der Betroffenen und

deren Angehörigen. Dafür und für die immer tolle Zusammenarbeit

herzlichen Dank!"



Sheila Küffen gab den Dank im Namen der Selbsthilfegruppen gerne

zurück: "Die verlässliche Förderung und Unterstützung durch die BKK

Pfalz über eine so lange Zeit gibt uns Sicherheit und hilft uns in

unserer Arbeit für chronisch kranke Menschen und ihre Angehörigen."



Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche

Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. 390

Mitarbeiter betreuen rund 200.000 Versicherte. In diesem Jahr

unterstützt die BKK Pfalz Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland mit

über 65.000 Euro.



Weitere Infos: www.bkkpfalz.de







Ansprechpartnerin:



Martina Stamm

Tel: 0621 / 68 559 120; mstamm(at)bkkpfalz.de



Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell



