Doppelt gegossener Zahriemen für Wurstproduktion bei der Bervina GmbH.

Weg zum FDA double moulded sausage belt (Weg zum doppelt gegossenen Zahnriemen)

(firmenpresse) - Die Firma Bervina hat schon 34-jährige Erfahrung in der Herstellung von Zahnriemen, Kupplungen und Spannzangen. Das Unternehmen befindet sich in Budapest, und hat schon das Zertifikat ISO 9001:2000 bekommen.



Bervina bietet eine neue Entwicklung für die Kunden: die doppelt gegossenen Zahnriemen für Wurstproduktion sind hochqualitativ, und erfüllen auch die strengsten Anforderungen der Besteller. Diese Produkte können in Mitteleuropa ausschließlich hier, bei der Bervina hergestellt werden. In der Welt gibt es nur einige Firmen, die doppelt gegossenen Zahnriemen für Wurstproduktion fertigen können, aber dort sind die Preise höher als bei der Bervina GmbH.



Das Kleinunternehmen stellt seit 1982 handgefertigte Waren her. Die Fachmänner halten die Innovation für wichtig, deshalb wird die Produktpalette immer breiter. Die Bervina GmbH. kann die bestellten Waren sehr flexibel herstellen. Die speziellen Wünschen der Kunden können hier jederzeit erfüllt werden. Bervina GmbH. vermeidet die Umweltbelastungen und legt großen Akzent auf den Schutz der Umwelt. Die Termineinhaltung ist für die Firma großgeschrieben, also die Kunden werden die Produkte in kurzer Zeit bekommen. Die Bervina GmbH. bietet günstige Preise, deshalb lohnt es sich, doppelt gegossene Zahriemen für Wurstproduktion zu bestellen. Auch die Lieferbedingungen sind für die Kunden sehr vorteilhaft. Ein weiterer Vorteil ist, dass es bei der Bervina GmbH. keine Minimalbestellung gibt. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Waren, deshalb wird die Produktpalette den Gefallen der Kunden gewinnen.



Die doppelt gegossenen Zahnriemen für Wurstproduktion sind Verschleißbeständig. Sie können zum Beispiel in der Lebensmittel-, Kosmetik-, oder pharmazeutische Industrie zum Einsatz kommen. Die gute Qualität ist bei der Bervina GmbH. eine Grundvoraussetzung, also die Kunden werden mit den von hier bestellten Produkten zufrieden sein. Dank der hohen Flexibilität haben die Produkte hohe Lebensdauer. Außerdem verfügen die doppelt gegossenen Zahnriemen über erstklassigen Niedertemperaturreaktionseffekt. Die technischen Angaben der Produkte sind auf der Tabelle zu sehen.





Das Unternehmen hat ein klares Zukunftsbild: nächstes Jahr möchte es eine neue Fabrik eröffnen und die hochwertigen Produkte weiterentwickeln. Der Kundenkreis der Firma wird immer breiter, da die Bervina GmbH. niveauvolle Dienstleistungen bietet. Die Fachmänner stehen gerne zur Verfügung der Kunden, wenn sie zum Beispiel doppelt gegossene Zahriemen für Wurstproduktion bestellen möchten.

Kommentare zur Pressemitteilung