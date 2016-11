Temporärer Ausstellungsbau auf der Museumsinsel nach dem Entwurf von „spreeformat architekten“.

Das Pergamonmuseum auf der Museumsinsel in Berlin erhält ein Übergangsquartier, um den Besuchern themenbezogene Ausstellungen zu den sanierungsbedingt unzugänglichen Bereichen des Museums präsentieren zu können. Der Entwurf und die Leitdetailplanung für Ausstellungsbau „Pergamonmuseum. Das Panorama“ stammt von dem Berliner Architektenbüro spreeformat architekten.

Aussenansicht Pergamonmuseum Interimsbau Bild: spreeformat

(firmenpresse) - Einfache Formensprache und reduziertes Material- sowie Farbkonzept mit sichtbaren Konstruktionselementen sind Kern des gestalterischen Konzepts und stützen temporären Charakter des Gebäudes.

Die Ausstellungshalle ist ein länglicher, eingeschossiger Hallenbau, welcher sich entlang des S-Bahnviadukts entwickelt. Der vordere Hallenabschnitt bietet auf einer Zwischenebene ein Café mit spektakulären Blick auf die Museumsinsel. Etwa mittig wird der Hallenbau mit der Rotunde verschnitten, einem zylindrischen Baukörper. Die Rotunde wird 32 Meter hoch und 36 Meter breit sein.

Im künftigen 2000qm großen Ausstellungsbau wird als Highlight das Panorama von Yadegar Asisi mit der Vision der antiken Metropole präsentiert, aber auch eine große Zahl erstrangiger Originalskulpturen und der kleine Fries des Pergamonaltars. Die Ausstellung „Pergamon“ wird von der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin konzipiert und von der Künstlerwerkstatt asisi gestaltet.

Die Finanzierung und Realisierung des temporären Ausstellungsgebäudes übernimmt die WOLFF GRUPPE/IPR.

"spreeformat architekten" entwickeln zukunftsorientierte Gebäudekonzepte unter Berücksichtigung von Wandelbarkeit, Energieeffizienz und Attraktivität.

Erfahren, dynamisch und kreativ lassen die Architekten Alexander Zech, Sebastian Steffin und das Team in den Bereichen Architektur, Städtebau, Visualisierung, Animation und Objektdesign optimal abgestimmte Produkte entstehen und setzen diese geradlinig und konsequent um.



Alexander Zech / Gründer und Geschäftsführer

Alexander Zech begann seinen Werdegang 2001 mit dem Studium der Hochbautechnik an der staatlichen Technikerschule in Berlin. Im Anschluss absolvierte er 2007 an der Technischen Fachhochschule in Berlin das Studium der Architektur. Von 2007 bis 2009 arbeitete er bei Foster + Partners und war beteiligt an den Projekten New Holland in St. Petersburg, Anfa Plage in Casablanca und Lenbachhaus in München.



Sebastian Steffin / Geschäftsführer

Nach einem Grundstudium der Politologie (FU Berlin) und diversen Engagements im Bereich 3D media creation für den Ausstellungsdesigner ArchiMeDes, absolvierte Sebastian Steffin das Studium der Architektur. Studiumsbegleitend begannen Arbeiten für das Projektmanagement Büro DU Diederichs. Hier wirkte er nach Abschluss des Studiums als freischaffender Projektmanager. Im Januar 2010 trat er Alexander Zech als Partner bei spreeformat architekten zur Seite.







spreeformat architekten GmbH

Universitätsstr. 2-3a

10117 Berlin

+49 30 91908787

info(at)spreeformat.com

www.spreeformat.com

Minze Marketing & Communications

Miriam Zech

Gärtnerstraße 14

10245 Berlin



m.zech(at)minze.berlin

www.minze.berlin

+49 30 23 45 7667

spreeformat architekten GmbH

