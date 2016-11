Jost Unternehmensgruppe erwirbt Grundstücke im Science-Park Bayreuth

Grünwald bei München/Bayreuth.- 17. November 2016. Im Science-Park, nur 50 Meter von der Universität Bayreuth entfernt, hat die Jost Unternehmensgruppe drei Grundstücke erworben. Dort werden Lifestyle-Bauprojekte mit rund 50.000 Quadratmetern Geschossfläche errichtet.

Zunächst entsteht hier ein Campus mit exklusiven Apartments YOUNG RESIDENCIALS, ein Nahversorger, eine Coffee Lounge und ein Co-Working-Center. Auf den beiden anderen Flächen ist zum einen ein Technologie- und Gründerzentrum in Planung, in dem Start-ups, universitätsnahe Institute und Forschungseinrichtungen sowie technologiegetriebene Unternehmen viel Raum und innovative Officekonzepte finden. Zum anderen soll mit dem Bau eines neuen Hotels am "Eingangstor von Bayreuth" der Science-Park aufgewertet werden.

Der Science-Park an der sogenannten Technologieachse auf dem "ZAPF-Gelände" entwickelt sich kontinuierlich. Bayreuth wächst weiter zu einem international anerkannten Wissenschafts- und Technologiestandort. Im ersten Schritt wurde mit dem im Sommer 2015 fertiggestellten Neubau des Fraunhofer-Zentrums für Prozessinnovation eine neue Denkfabrik eröffnet. Mit den neuen Lifestyle-Bauprojekten der Jost Unternehmensgruppe folgt jetzt ein nächster großer Schritt.

"Mit unseren YOUNG RESIDENCIALS APARTMENTS, die wir auf dem Campus errichten, gestalten wir das Herzstück des Science-Parks. Premium-Apartments und innovative Wohn- und Officekonzepte gehören seit Jahren zu unserer erfolgreichen Firmenphilosophie," so Jürgen Jost, Inhaber der Jost Unternehmensgruppe aus Grünwald bei München.

Interessant wird auch das Hotelprojekt. Das geplante Hotel im südlichsten Teil des Science-Parks soll eine Marklücke schließen. Mit jährlich mehr als 300.000 Übernachtungen in Bayreuth liegt hier viel Potential für ein erfolgreiches Hotelkonzept, das zahlreiche Möglichkeiten zwischen Longstay-Vermietung und tagesaktuellen Angeboten bietet.

Die Jost Unternehmensgruppe profitiert aus langjähriger Erfahrung mit Lifestyle-Bauprojekten. In Erlangen entwickelt die Jost Unternehmensgruppe derzeit das Quartier QE 7 "SO LEBT, WOHNT UND ARBEITET MAN HEUTE" nach höchsten Maßstäben in Sachen Exklusivität, Ausstattung, kreativem Design und innovativen Co-Working-Konzepten sowie ganzheitlich nachhaltiger Energieversorgung.

Über die Jost Unternehmensgruppe

Die Jost Unternehmensgruppe mit Sitz in Grünwald bei München gestaltet nachhaltige und renditestarke Immobilienprojekte. Als innovativer "Market-Maker" ist sie auch immer bereit, neue Wege zu beschreiten. So hat sie unter anderem frühzeitig das Marktpotenzial für hochwertig möblierte Apartments im innovativen Umfeld erkannt und daraus eine bundesweit einzigartige Premium-Strategie entwickelt.

Kontakt:

Jost Unternehmensgruppe

Nördliche Münchner Straße 16

82031 Grünwald

Tel.: 089/6200950

E-Mail: j.jost(at)jost-unternehmensgruppe.de

www.jost-unternehmensgruppe.de





Über die Jost Unternehmensgruppe

Die Jost Unternehmensgruppe mit Sitz in Grünwald bei München gestaltet nachhaltige und renditestarke Immobilienprojekte.

Als innovativer "Market-Maker" ist die Unternehmensgruppe immer auch bereit, neue Wege zu beschreiten. So hat man unter anderem frühzeitig das Marktpotenzial für höchstwertige Studentenwohnungen erkannt und daraus eine bundesweit einzigartige Premium- Strategie entwickelt.

Aktuell betreibt und betreut, vermietet und verwaltet die Jost Unternehmensgruppe etwa 600 Apartments. Das gesamte Projektvolumen der Jost Unternehmensgruppe im wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Bereich beträgt über 500 Mio. EUR.

