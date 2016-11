Neckermann Strom auf Platz2 der deutschen Stromanbieter

Unabhängige Experten-Redaktion von Netzsieger vergibt Bestnoten

Stromanbieter im Test bei Netzsieger.de: Neckermann Strom belegt zweiten Platz

(firmenpresse) - Norderstedt, 17.11.2016: Die unabhängige Experten-Redaktion hat Stromanbieter in ganz Deutschland getestet und verglichen: "Am besten hat dabei die NATURSTROM AG abgeschnitten, dicht gefolgt von Neckermann Strom und E WIE EINFACH. Gerade jetzt ist die beste Zeit zu wechseln, um dennoch ein paar Euro zu sparen!", so Netzsieger auf facebook. Bewertet wurden Angebot, Kosten, Konditionen sowie Hilfe und Support. "Wir sind sehr stolz auf das Testergebnis", so Florian Wessely, Geschäftsführer der Neckermann Strom GmbH. "Aber wir werden uns nicht auf dem zweiten Platz ausruhen, sondern werden immer besser werden im Ökostrom-Angebot für Gründenker."

"Nachweislich gut für die Umwelt" urteilt Netzsieger

Neckermann Storm überzeugte die Jury mit seinem Grünstromanbgebot aus erneuerbaren Energien und den flexiblen Vertragsmodellen sowie seiner uneingeschränkten Preisgarantie bis Ende Februar 2017. "Vor allem umweltbewusste Kunden dürften sich über das Angebot von Neckermann Strom freuen. Hier stammt der Strom nämlich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, und das sogar nachweislich. Wer vor allem nachts und am Wochenende Strom verbraucht, kann mit dem HT/NT-Tarif Privat Duo Geld sparen. Auch die Kosten und Konditionen sind bei Neckermann Strom einfach und kundenfreundlich. Positiv hervorzuheben ist die uneingeschränkte Preisgarantie bis Ende Februar 2017. Auch das Support-Angebot von Neckermann Strom überzeugt. [...]", fasst Netzsieger des Testergebnis zusammen.

Netzsieger Test Stromanbieter: www.netzsieger.de/k/stromanbieter

Testergebnis Neckermann Strom: www.netzsieger.de/p/neckermann-strom

Ökostrom für Gründenker: Schnell und einfach zum Wunschtarif

Die Tester von Netzsieger hatten viel Lob, aber auch Kritik am Zweitplatzierten Neckermann Strom: So fanden die Tester den Tarifrechner zu umständlich und die Konditionen auf der Webseite zu schwer auffindbar: Die Kritik wurde von Neckermann Strom sehr ernst genommen und Tarifrechner sowie Webseite überarbeitet. Seit Oktober 2016 finden die Kunden und Interessierten den neuen, einfachen und schnellen Tarifrechner auf der relaunchten Webseite www.neckermann-strom.de

Mit voraussichtlichem Verbrauch und der Postleitzahl werden drei mögliche Tarifen verglichen und zur Auswahl gestellt:

Tarif PUR: keine Vertragslaufzeit, keine Mindestabnahmemenge

Tarif Sport12: zwölf Monate Vertragslaufzeit, Mindestabnahmemenge 1.000 kWh / Jahr

Tarif Sport24: 24 Monate Vertragslaufzeit, Mindestabnahmemenge 1.000 kWh / Jahr

Über Neckermann Strom: Die Neckermann Strom GmbH ist unabhängiger und nachhaltiger Ökostromanbieter im deutschsprachigen Raum mit Schwerpunkt auf Grünstromtarife für Nachtspeicher- und Wärmepumpen-Heizungen.

Ausgezeichnet: Im September 2015 wurde die Neckermann Strom GmbH von Verivox mit dem Qualitätssiegel "gut" für Stromanbieter ausgezeichnet und gehört aktuell mit der Note 1,7 zu den besten Stromanbietern Deutschlands. Im Juni 2016 belegte Neckermann Strom von Netzsieger Platz zwei der Stromanbieter in Deutschland.





