Live Escape Game in Hannover mit neuen Räumen und Rätseln - ROOM - Running Out Of Minutes

Noch mehr Rätsel und noch mehr Adrenalin warten auf jeden, der sich traut. Die Weihnachtsfeier ist gerettet und wer seine Freunde erschrecken möchte, der ist hier genau richtig.

Live Escape Game in Hannover - ROOM Running Out Of Minute

(firmenpresse) - Hannover, 17. November 2016: ROOM - Running Out Of Minutes ist das Live Escape Game in Hannover und bietet die Möglichkeit, Teil eines Events zu werden, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Als Teilnehmer an diesem Rätselspiel ist die Flucht innerhalb von 60 Minuten das Ziel. Eingesperrt in einem Raum voller Rätsel, Hinweisen und Verstecken tickt die Uhr unaufhörlich. Der Schlüssel zum Entrinnen aus dem Raum muss gefunden werden, nur wo ist er?



Schon seit dem 15.06.2015 begeistert das Team von ROOM - Running Out Of Minutes seine Gäste mit dem besten Live Escape Game in Hannover, laut der vielen Bewertungen auf Tripadvisor. Die mitreißenden Geschichten hinter den Räumen sind fesselnd und ein besonderes Erlebnis. Die Betreiber, Norman und Kathi, legen viel Wert auf Authentizität und Abenteuer, denn das macht das Erlebnis noch realer.



"Wir bringen 2016 gleich zwei neue Räume nach Hannover," so Norman. Diese zwei Räume zeichnen sich schon durch Ihren Namen aus. "Voodoo - Der Fluch des Talos" und "Normans Nightmare - Ab 18 Jahren" sollen die Fangemeinde der Live-Escape-Games noch erweitern und eingeschweißte Fans mit neuen Ideen begeistern.



Was ist ein Live Escape Game?



Die ersten Live Escape Games entstanden in Japan um das Jahr 2007 herum. Dabei handelt es sich um kleine Personengruppen die bei dem Live Escape Game gemeinsam in einem Raum eingesperrt werden. Die Teilnehmer haben die Aufgabe den Raum innerhalb einer vorgegebenen Zeit (60 Minuten) mit Hilfe der darin versteckten Hinweise und Gegenstände wieder zu verlassen. Dabei werden die Teilnehmer über Kameras vom Spielleiter beobachtet, der über ein Tablet im Raum eingreifen kann, wenn die Zeit knapp wird oder die Gruppe nicht vorwärts kommt. Die Spieler können meist auch selbst aktiv werden und Hinweise beim Spielleiter anfordern, sollten sie nicht weiterkommen. Die Räume werden als cooles Unterhaltungsangebot sowie als innovative Teambuilding-Veranstaltungen beworben.













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.runningoutofminutes.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Eingesperrt in einem Raum voller Rätsel, Hinweisen und Verstecken. Die Uhr tickt unaufhörlich. Adrenalin pusht euch zu Höchstleistungen. Wo befindet sich der Schlüssel, um aus dem Raum zu entfliehen? Das ist ROOM - Running Out Of Minutes - Das BESTE Live Escape Game in Hannover. Jeder einzelne der Räume bietet eine mitreißende Story, die hautnah am eigenen Körper erlebt werden kann. Ein Erlebnis, was niemals vergessen wird. Wählen kann man zwischen drei individuellen Szenarien. Man hat nur 60 Minuten Zeit, um sich aus dem Raum zu befreien. Dabei sind Kreativität, Kommunikation, Teamarbeit und logisches Denken gefragt. Egal ob Mann oder Frau, alt oder jung, es ist die perfekte Aktivität, um mal was anderes zu machen, als Mainstream Kino oder Bowlen. Das ist Live Escape Game in Hannover, ROOM - Running Out Of Minutes.



Dies ist eine Pressemitteilung von

ROOM - Running Out Of Minutes

Leseranfragen:

Podbielskistraße 280, 30655 Hannover

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.11.2016 - 17:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1426064

Anzahl Zeichen: 2233

Kontakt-Informationen:

Firma: ROOM - Running Out Of Minutes

Ansprechpartner: Marco La-Greca

Stadt: Hannover

Telefon: 051116580900



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.