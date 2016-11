Stars und Sterne zur Weihnachtszeit

"Stars in Concert" präsentiert sich ab dem 23. November 2016 als Weihnachtsshow im Estrel Berlin

(firmenpresse) - Während der Weihnachtszeit kommt man an Sternen nicht vorbei: Ob als Dekoration in Geschäften, als Weihnachtsstern auf der Fensterbank oder als Gebäck auf dem Nikolausteller; sie sind überall. Auch im Estrel Berlin wimmelt es in der Adventszeit von Sternen, aber nicht nur im geschmückten Atrium des Hotels, sondern ab dem 23. November auch im hoteleigenen Showtheater bei "Stars in Concert". Dann präsentiert sich Berlins erfolgreichste Live-Show als glanzvolle Weihnachtsedition: Die Zuschauer können sich auf die größten Musikstars sowie ihre Interpretationen von Weihnachtssongs wie "Rockin' Around The Christmas Tree", "We Wish You A Merry Christmas" oder "Do They Know It's Christmas" freuen.

Neben den mitreißenden Weihnachtsliedern werden Cher, Louis Armstrong, Marilyn Monroe, Joe Cocker, Diana Ross, Elvis Presley und die Blues Brothers ihre beliebtesten Nummer-1-Hits zum Besten gegeben. Es sind zwar nicht die echten Musikstars auf der Showbühne vereint, aber man muss schon genau hinsehen, um sie als Doppelgänger zu entlarven. Die Täuschung perfekt machen vor allem die unglaublich ausdrucksstarken Stimmen, schließlich haben die Darsteller nicht nur optisch große Ähnlichkeit mit den Originalen, sondern liegen ihnen auch stimmlich nah. Abgerundet mit einem weihnachtlichen 3-Gänge-Menü in einem der angrenzenden Restaurants des Estrel Hotels wird die Adventszeit in Deutschlands größtem Hotel garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Und damit der Übergang vom alten ins neue Jahr gut gelingt, stehen im Estrel Berlin zwei abwechslungsreiche und mitreißende Silvester-Events auf dem Programm: Die traditionelle Silvester-Show-Gala sorgt im Estrel Congress Center mit Auszügen aus "Stars in Concert", einer Showband sowie einem hervorragenden Buffet für einen schwungvollen Start ins Jahr 2017. Und im benachbarten Estrel Festival Center garantieren bei der Silvester-Late-Night-Show die Künstler von "Stars in Concert" perfekte Partystimmung.

Christmas-Special "Stars in Concert"

23. November bis 26. Dezember 2016

Estrel Festival Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin

Showtickets ab 22 EUR zzgl. 15% VVK-Gebühr

Showtickets inkl. Menü: ab 73 EUR

Silvester-Show-Gala

31. Dezember 2016, Einlass ab 18.30 Uhr

Estrel Congress Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin

Tickets ab 199 EUR

Silvester-Late-Night-Show

31. Dezember 2016, Einlass ab 21.45 Uhr

Estrel Festival Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin

Tickets: 108 EUR

Infos & Tickets unter 030 6831 6831 und www.stars-in-concert.de





Unter dem Motto "Tagen, Wohnen, Entertainment - Alles unter einem Dach" bietet Europas größtes Hotel-, Congress- & Entertainment-Center auf 25.000 qm Veranstaltungsfläche Platz für 12.000 Besucher, Unterhaltung mit Berlins erfolgreichster Show "Stars in Concert" und einen 4-Sterne plus Service im Estrel Hotel, das mit 1.125 Zimmern Deutschlands größtes Hotel ist. Das Estrel Berlin gehört keiner Hotelkette an, sondern befindet sich im Privatbesitz des Unternehmers Ekkehard Streletzki, der für das Projekt Estrel den Branchenpreis "Hotelier des Jahres 2000" erhielt. Insgesamt beschäftigt das Estrel Berlin 550 festangestellte Mitarbeiter und erwirtschafte 2015 einen Gesamtumsatz von 61,8 Mio. Euro.

Datum: 17.11.2016

