Tagen an der Adria im "Portopiccolo Pavilion"

Neues Konferenzzentrum eröffnet im Dezember 2016

(firmenpresse) - München/Portopiccolo, 17. November 2016: Noch in diesem Winter erweitert das Immobilienprojekt Portopiccolo in Norditalien seine Meeting- und Tagungskapazitäten. Das Konferenzzentrum "Portopiccolo Pavilion" wird über drei großzügige und technisch hochmoderne Räumlichkeiten mit Meerblick verfügen, die sowohl für private Veranstaltungen, Hochzeiten und Gala Dinner (bis zu 370 Personen) als auch geschäftliche Meetings und Cocktailempfänge (bis zu 215 Personen) genutzt werden können.

Portopiccolo erstreckt sich auf rund 35 Hektar um die malerische Bucht von Sistiana und liegt nur wenige Kilometer von der norditalienischen Hafenstadt Triest entfernt. Oberhalb des Yachthafens, am östlichen Rand des Hafenstädtchens, ist in den letzten Monaten das neue Kongresszentrum "Portopiccolo Pavilion" entstanden. Neben Räumlichkeiten für geschäftliche, wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen bietet sich den Gästen ein außergewöhnliches Ambiente in einer eleganten und modernen Umgebung. Im Erdgeschoss des neuen Zentrums befinden sich die Meetingräume Iris und Arcobaleno, im ersten Stock befindet sich der Festsaal Sirene. Alle Räume sind mit Flachbildschirmen, Projektoren sowie WLAN ausgestattet und überzeugen durch minimalistisches Design. Auf Wunsch können weitere technische Geräte hinzugebucht werden. Der größte Saal Iris lässt sich bei Bedarf in zwei Räume unterteilen und bietet mit Bestuhlung für 215 Personen Platz. Der Festsaal im ersten Stock ist sogar für bis zu 370 Personen ausgerichtet und ideal für Hochzeiten, Bankette und private Empfänge geeignet, zumal die Gäste durch eine Glasfassade den Blick auf das Meer genießen können. Mit Bestuhlung haben im Festsaal 342 Gäste Platz.

Neben dem Kongresszentrum verfügt das Areal von Portopiccolo über 460 Wohnhäuser und Apartments sowie das Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa, Portopiccolo. Das Fünf-Sterne-Haus, das zur Luxury Collection von Starwood Hotels & Resorts gehört und sich mittlerweile unter dem Marriott-Dach befindet, verfügt über 65 Zimmer und Suiten, einen Privatstrand mit Infinity-Pool, einen Fitness-Wellnessbereich, das Gourmetrestaurant "Cliff" sowie die Lounge Bar "La Piazzetta". Darüber hinaus bietet das Hotel drei weitere moderne Konferenz- und Meetingräume für kleinere Tagungen. Der größte Raum ist für bis zu 35 Personen ausgerichtet, die anderen sind für Gruppen bis acht bzw. bis sechs Personen buchbar. Gäste haben zudem die Möglichkeit, verschiedene Dienstleistungen, Parkmöglichkeiten, Restaurants, Wellnessbereiche und viele weitere Angebote von Portopiccolo in Anspruch zu nutzen.

Weitere Informationen über das neue Kongresszentrum "Portopiccolo Pavilion" finden Sie unter: http://www.falisiaresort.com/pavilion





Portopiccolo liegt knapp 20 Kilometer entfernt von Triest am nördlichsten Ende der Adria und grenzt an die Bucht und den Jachthafen der kleinen Ortschaft Sistiana. Die Bucht von Sistiana wird oft als die Schönste der oberen Adria bezeichnet, sie ist ein verstecktes Juwel zwischen den felsigen Kliffen von Duino mit seinem Schloss. Das Umfeld dieser beeindruckenden Immobilienentwicklung bietet Besuchern, Hauseigentümern und Hotelgästen Zugang zu einer der landschaftlich schönsten und abwechslungsreichsten Umgebungen Italiens, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Traumhafte Buchten, üppige Vegetation und eine atemberaubende Aussicht auf den Yachthaften machen Portopiccolo zu einem bezaubernden Ort. Nur wenige Autominuten von Triest und eine knappe Stunde Fahrt von Venedig entfernt, präsentiert sich Portopiccolo als Wahlheimat derer, die die Lebensqualität eines umweltfreundlichen Dorfes zu schätzen wissen. Seit dem 21. Juli ist das Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa Portopiccolo Teil der modernen, umweltverträglich gebauten Immobilienentwicklung. Das Resort gehört zur Luxury Collection von Starwood und verfügt über 65 Zimmer und Suiten, einen Privatstrand mit Infinity-Pool, zwei Restaurants mit Gourmet- und Vital-Küche, eine Lounge Bar, einen Spa-Bereich sowie drei Konferenzräume. Weitere Informationen finden sich unter www.portopiccolosistiana.it. Weitere Informationen zum Hotel finden sich unter www.falisiaresort.com.

Portopiccolo

