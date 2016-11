Eiskalte Mutprobe

Ostseebad Boltenhagen lädt zum Neujahrsbaden ein – Als Indianer und Cowboy ins kühle Nass abtauchen

Neujahrsbaden

(firmenpresse) - Zehn, neun, acht, sieben…heißt es am 1. Januar 2017 wieder, wenn das Ostseebad Boltenhagen an der mecklenburgischen Ostseeküste zum 19. Mal zum traditionellen Neujahrsbaden einlädt. Die Wassertemperaturen liegen irgendwo zwischen fünf Grad und Bibbertemperatur, wenn sich wagemutige Kinder, Frauen und Männer in die Ostsee stürzen. In diesem Jahr steht die Neujahrsparty, die ab elf Uhr an der Seebrücke mit Musik und heißen Getränken beginnt, unter dem Motto „Cowboy und Indianer“. Alle sind eingeladen in Kostümen zu kommen. Ab 13 Uhr startet das kühle Nassvergnügen: Unter den Anfeuerungsrufen tausender Gäste erobern erst die kleinen Winnetous, Old Shatterhands und Pocahontas den Strand und das Wasser. Um 13.30 Uhr folgen die Frauen und um 14 Uhr die Männer. Nach dem Bad in der Ostsee heißt es unter den Jubelrufen rasch zurück und aufwärmen im dampfenden Badezuber bei 36 Grad. Die Kurverwaltung lockt mit Urkunden, kleinen Geschenken für die besten Kostüme und einer Strandparty, die nicht nur das neue Jahr, sondern auch alle Wagemutigen gebührend feiert. Den Teilnehmerrekord vom 1. Januar 2016 mit 379 Neujahrsbadenden gilt es 2017 zu schlagen. Anmeldungen nimmt die Kurverwaltung unter info(at)boltenhagen.de, telefonisch unter 038825-3600 oder direkt am Strand am 1. Januar 2017 entgegen. Weitere Informationen finden sich unter www.boltenhagen.de.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.strombergerpr.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Ostseebad Boltenhagen, zwischen den Hansestädten Lübeck und Wismar an der mecklenburgischen Ostsee gelegen, begeistert Familien, Paare und Alleinreisende das ganze Jahr mit seinem feinsandigen fünf Kilometer langen Strand, einer imposanten Steilküste, einer 290 Meter in die Ostsee ragenden Seebrücke und dem Küstenwald, der das Örtchen in ein grünes Band einbettet. An zwei Promenaden reihen sich klassische Villen und Pensionen in restaurierter Bäderarchitektur aneinander.

Dazwischen laden kleine Cafés, Restaurants und der Kurpark mit Konzertpavillon zum Verweilen ein. Konzerte, Festivals und Führungen sorgen das gesamte Jahr für kulturelle Vielfalt. Wer sportlich aktiv werden möchte, radelt in das Umland mit den Naturschutzgebieten Tarnewitzer Huk und Klützer Winkel, über Felder entlang der Redewischer Steilküste, zu alten Kirchen und herrschaftlichen Gutshäusern. Nordic Cross Skaten, Reiten, Schnuppertauchen in der Ostsee, Klettern im Kletterpark mit Ostseeblick und SwinGolf sind weitere Freizeitgestaltungen für Groß und Klein. Hafenflair erleben Gäste in der Yachtwelt Weiße Wiek, eine moderne Marina mit 350 Liegeplätzen, einer Werft sowie zwei Hotels. Gleich nebenan befindet sich der Fischereihafen mit den Kuttern und kleinen, roten Holzhütten der Boltenhagener Fischer. Hier lässt sich fangfrischer Fisch genießen. Die Ostsee ist im Gegensatz zur Nordsee gezeitenlos und jederzeit zum Baden geeignet - es locken harmlose Wellen, weite Sandstrände, Feuer- und Bernstein sowie beständiges und mildes Wetter.

Dies ist eine Pressemitteilung von

STROMBERGER PR

PresseKontakt / Agentur:

Corinna Wagner/Alisa Augustin

STROMBERGER PR

Colonnaden 18

D-20354 Hamburg

T +49(0)40/350166321

wagner(at)strombergerpr.de

www.strombergerpr.de

Datum: 17.11.2016 - 17:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1426071

Anzahl Zeichen: 1458

Kontakt-Informationen:

Firma: STROMBERGER PR

Ansprechpartner: Judith Ebbinghaus

Stadt: München

Telefon: 0049 (0) 18 94 78 80



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung