Anonymer Künstler erhält eigenes Kunstmuseum in Barcelona

(firmenpresse) - Das neue Museum of Liberalism Art (MOLA) in Barcelona widmet sich ausschließlich dem stilvariablen Liberalismus des anonym schaffenden Künstlers "An Idiot', der sich 2012 mittels Pseudonym von schöpferischer Beschränkung befreite und seitdem stetig neue Kunststile entwickelt. Das MOLA Pre-Opening findet am 24.11.2016 statt. Zur offiziellen Eröffnung am 08.12.2016 erscheinen das 1.200-seitige "Manifest of Liberalism' und 20 Titel der 100-bändigen Reihe "Liberalism Style Guide'. Weitere Informationen unter www.liberalismartworld.com

Als Baustein der "Liberalism Art World' des anonymen Künstlers An Idiot eröffnet in Barcelona nach zweijähriger Umbauzeit ein eigenes Kunstmuseum für dessen stilvariable Kunst. Die Inszenierung ausgewählter Exponate erfolgt im MOLA auf 3.400 m² in bis zu 9 Meter hohen und 60 Meter langen Räumen. Im Zentrum steht die Bildende Kunst, deren freiheitlicher Spielraum An Idiot aus der Natur ableitet: "Kunst ist Kreativität - Kreativität ist Variabilität - somit ist Kunst gleich Variabilität. Bildende Kunst ist, im Sinne der Natur, die kreative Variabilität individuell erschaffener Visualität", so der Künstler. Seine Inspirationen schöpft der Kosmopolit dabei aus unterschiedlichen kulturellen und geographischen Regionen.

Das MOLA teilt sich für Besucher in inhaltliche Abschnitte auf: So ist das Erdgeschoss der Sonnenseite, das Untergeschoss der Schattenseite des Lebens gewidmet. Innerhalb der Africanism Gallery kontextualisiert An Idiot afrikanische Stammeskunst neu, die so erweiterte Interpretationsvariabilität erhält. Ein anderer Baustein der "Liberalism Art World' ist das Kunstprojekt "Cliff With A View', bei dem eine Klippe an der portugiesischen Silver Coast zur Kunst erklärt und vor Bebauung bewahrt wird. Ab 01.12.2016 erweitert ein Projektraum in St. Moritz das Museumsangebot.

http://www.liberalismartworld.com



Museum of Liberalism Art

Museum of Liberalism Art

Wilhelm Fuchs

Av. Tarragona 112

08720 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona

press(at)liberalismartworld.com

+49 (0) 211-74 95 85 161

www.liberalismartworld.com



