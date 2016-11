Logistic meets Start-Up meets Standard am 26.01.17 in Köln

Der Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste und GS1 Germany laden in Kooperation mit dem Händlerbund zur Veranstaltung Logistic meets Start-Up meets Standard im Januar nach Köln ein

(PresseBox) - Nach der erfolgreichen ersten Veranstaltung im März diesen Jahres geht das spannende Veranstaltungsformat am 26.01.2017 im GS1 Germany Knowledge Center in die zweite Runde.

Erfolgreiche digitale Geschäftsmodelle basieren auf gut funktionierenden Prozessabläufen. Hierbei ist die Logistik oft ein maßgeblicher Bestandteil. Die Veranstaltung richtet sich an:

Vertreter aus der Start-Up Szene oder neue Marktteilnehmer, die an innovativen Logistikkonzepten arbeiten und sich für den direkten Austausch mit gestandenen Logistikexperten interessieren. Auf der Logistic meets Start-Up meets Standard treffen sie auf viele Jahrzehnte an Erfahrung aus den Segmenten Fulfillment im Versandhandel, KEP-Dienstleistungen, Lager- und Transportlogistik, Import- und Exportabwicklung und einiges mehr.

Vertreter der traditionellen Logistiker, also "alte Hasen" im Geschäft, die ihr Wissen gerne teilen und Freude an neuen Geschäftsmodellen und innovativen Konzepten haben. Hier können Sie Menschen kennenlernen, die alles daran setzen, ihre eigene Idee zu einem Erfolg zu machen.

Interessierte, die sich fragen, warum Logistiklösungen häufig so komplex und schwierig zu organisieren sind und wie man das verändern kann. Auch sie haben die Gelegenheit, sich mit den Experten von GS1 Germany auszutauschen, und zu erfahren, wie offene Standards die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen erleichtern sowie Abläufe effizient und einfach gestalten.

"Logistic is people business", das war so und wird sich auch in Zukunft nicht wesentlich ändern. Auf der Veranstaltung können in Speed-Dating Sessions wertvolle neue Kontakte geknüpft werden. Das ist der erste Schritt dazu, das nächste logistische Problem gemeinsam mit neuen Partnern zu lösen.

Es bietet sich die Chance, in kurzer Zeit viele interessante Menschen und deren Logistikleidenschaft kennenzulernen. Zusätzlich zu den Speed Datings erwarten die Teilnehmer 6 Start-up und Logistik Pitches sowie 2 Keynotes zu Innovationen und Trends in der Logistik.



Informieren Sie sich hier über Programm und Anmeldung.

GS1 Germany hilft Unternehmen aller Branchen dabei, moderne Kommunikations- und Prozess-Standards in der Praxis anzuwenden und damit die Effizienz ihrer Geschäftsabläufe zu verbessern. Unter anderem ist das Unternehmen in Deutschland für das weltweit überschneidungsfreie GS1-Artikelnummernsystem zuständig ? die Grundlage des Barcodes. Darüber hinaus fördert GS1 Germany die Anwendung neuer Technologien zur vollautomatischen Iden-tifikation von Objekten (EPC/RFID) und bietet Lösungen für mehr Kundenorientierung (ECR ? Efficient Consumer Response). Das privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen mit Sitz in Köln gehört zum internationalen Netzwerk ?Global Standards One? (GS1) und ist eine der größten von mehr als 100 GS1-Länderorganisationen. Paritätische Gesellschafter von GS1 Germany sind der Markenverband und das EHI Retail Institute.



Der BdKEP vertritt seit 1990 die gewerbepolitischen Interessen der Unternehmer und Unternehmen der Kurier-, Express-, Paket- und Briefdienste und ist Ansprechpartner für Politik, Ministerien, Behörden, Presse und Brancheninteressierte. Die Branche erwirtschaftet derzeit einen Umsatz von über 27 Mrd. EUR mit über 500.000 Beschäftigten.





