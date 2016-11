Energiekosten senken trotz Preisanpassung

Zum 1. Januar 2017 steigen in Deutschland die Strompreise. Viele Versorger haben bereits Preiserhöhungen angekündigt. Diese Preisanpassung ist eine Folge der verstärkten Förderung der erneuerbaren Energien und der höheren Kosten für den Stromtransport. Beide Aspekte treiben den Preisanteil für Steuern, Abgaben und für die Netzentgelte in die Höhe. Mit einem schnellen und fairen Wechsel über Deine-Versorger.de können Verbraucher trotz der Preisanpassung ihre Energiekosten senken.



(firmenpresse) - Seit die Bundesregierung die Energiewende zum Schutz des Klimas beschlossen hat, befindet sich der Energiemarkt in Aufruhr. Der Anteil erneuerbarer Energien aus Sonne, Wasser, Windkraft und Biomasse ist zuletzt deutlich gestiegen und nimmt weiter kontinuierlich zu.





Für den Umweltschutz ist diese Entwicklung durchweg positiv, jedoch führen die Erzeugung und die Verteilung der erneuerbaren Energien zu höheren Abgaben in der Energieversorgung. Die EEg-Abgabe steigt zum 01.01. um rd. 0,5 ct auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde. Aufgrund dieser Abgaben wird der Strompreis für den Verbraucher im nächsten Jahr merklich ansteigen.





Stromkosten senken mit Deine-Versorger.de





Trotz der Preisanpassung können Verbraucher auch 2017 ihre Stromkosten massiv senken. Mit einem schnellen und sicheren Tarifvergleich über Deine-Versorger.de finden sie einen neuen Stromtarif, mit dem sie ihre Energiekosten deutlich reduzieren können.





Sobald sie einen passenden Tarif gefunden haben, können sie schnell und unkompliziert direkt über das Portal ihren Anbieter wechseln. Sowohl beim Vergleich als auch beim Wechsel über Deine-Versorger.de müssen Verbraucher nichts beachten außer dem günstigsten Strompreis.





Das strenge Deine-Versorger.de Regelwerk sorgt bei der sorgfältigen Versorgerqualifikation der im Portal gelisteten Versorger dafür, dass nur solche in das Portal aufgenommen werden, die auf allen Ebenen völlig seriös und kundenfreundlich sind. Demnach sind alle Versorger, die beim Tarifvergleich gelistet werden, absolut empfehlenswert, sodass der Verbraucher mit keiner Wahl ein Risiko eingeht.





Also einfach jetzt mit dem Deine-Versorger.de Tarifvergleich den besten Preis ermitteln und sofort wechseln!





Deine-Versorger.de ist ein Vergleichsportal für Gas-, Strom- und Ökostromanbieter, das ausschließlich empfehlenswerte Tarife von sorgfältig geprüften Versorgern listet. Es ermöglicht Verbrauchern einen einfachen und risikofreien Tarifvergleich sowie einen schnellen und unkomplizierten Wechsel direkt über die Plattform. Bevor ein Versorger in das Verzeichnis aufgenommen wird, stellt das Deine-Versorger.de-Team sicher, dass dieser in allen Bereichen dem strengen Regelwerk der Plattform genügt. Nur, wenn dies der Fall ist, wird er aufgenommen und erscheint bei der Tarifsuche als Vorschlag für den Verbraucher. Dank dieser Vorgehensweise ist es möglich, den Tarifvergleich und den Wechsel besonders einfach zu halten: Bis auf die separate Anzeige von Ökotarifen gibt es beim Tarifvergleich keine Filterfunktionen. Dies ist nicht nötig, da durch die intensive Prüfung der Versorger alle Punkte, die in marktführenden Preisvergleichsrechnern zusätzlich ausgewählt werden müssen, bereits abgedeckt sind.

