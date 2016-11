IT & Hardware & Software & TK

Cat® CARL Kids - Sicherheit zum Mitnehmen

(firmenpresse) - Selbstständigkeit heißt auch Freiheit. Freiheit neue Dinge selbst machen zu dürfen und die Welt zu entdecken. Dazu gehört auch, dass der Nachwuchs mal ohne die Eltern unterwegs sein möchte. Ermöglichen Sie Ihrem Kind diese Freiheit und geben Sie ihm den Raum, den er oder sie braucht, um zu einer selbstbewussten Persönlichkeit heranwachsen zu können. Cat CARL Kids unterstützt Sie dabei.

CARL Kids ist Ihr doppelter Boden - ihr Sicherheitsnetz - und sorgt dafür, dass Sie Ihrem Kind diesen Freiraum gewähren können, aber trotzdem im Notfall oder bei Bedarf jederzeit schnell helfen können, wenn es Hilfe benötigt.

CARL Kids schafft Sicherheit auf beiden Seiten: Ihr Kind kann Sie per Anruf oder noch einfacher per SOS-Taste umgehend erreichen. Ebenfalls können Sie jederzeit mit Ihrem Kind über die CARL Kids kommunizieren oder in Echtzeit bei Bedarf lokalisieren.

Es gibt viele gute Gründe, auf die Sicherheit von CARL Kids zu setzen

- GPS Tracker für Kinder - aktuelle Bewegung in Echtzeit verfolgen

- SOS Signal und Anruffunktion

- Automatische Alarmierung dank Sicherheitsbereich (Geo-Zaun)

- Aktuelle Bewegung in Echtzeit nachvollziehen

- GPS-Ortung mit einer Genauigkeit von 2-5 Meter

- CARL App kostenfrei inklusive - keine versteckten Kosten

- SOS Alarm in Notsituation - sendet Standort Ihres Kindes auf Ihr Smartphone oder Tablet

- Zwei Wege Kommunikation (CARL Kids kann anrufen und angerufen werden)

- Speichern Sie bestimmte Nummern auf der CARL Kids, die ihr Kind anrufen kann

- Fest definierte Anrufernummern sorgen dafür, dass nur Bekannte wie Geschwister, Lehrer oder Großeltern Ihr Kind erreichen

- Stellen Sie einen Schulmodus ein, in dem CARL Kids weder angerufen werden noch Anrufe tätigen kann

Zur Cat CARL Kids Uhr erhalten Sie das liebevoll illustrierte Taschenbuch "Tom & CARL - Das große Abenteuer im Weltraum", mit dessen Hilfe Ihr Kind ganz spielerisch den Umgang mit seiner neuen Uhr erlernt.

Für detaillierte Informationen zur kostenlosen CARL App sowie CARL Kids, besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: https://cat-carl.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.catberlin.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Entwicklung, Design, Produktion und Service - überlassen Sie nichts dem Zufall, sondern vertrauen Sie uns.

Dies ist eine Pressemitteilung von

S4 Handelsgruppe GmbH

PresseKontakt / Agentur:

S4 Handelsgruppe GmbH

Alexander Rath

Reuchlinstraße 10-11

10553 Berlin

a.rath(at)catberlin.de

030346559919

http://www.catberlin.de



Datum: 17.11.2016 - 18:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1426086

Anzahl Zeichen: 2392

Kontakt-Informationen:

Firma: S4 Handelsgruppe GmbH

Ansprechpartner: Alexander Rath

Stadt: Berlin

Telefon: 030346559919





Diese Pressemitteilung wurde bisher 132 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung