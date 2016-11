Funktions- und Crewbekleidung online als auch offline

Die ganze Welt der maritimen Segelbekleidung mit aquavento.de

(firmenpresse) - Segler müssen stets gegen die Widrigkeiten des Wetters auf dem Wasser und auf hoher See gerüstet sein - funktionale und leistungsstarke Segelbekleidung ist deshalb unerlässlich. Denn nur, wenn Parameter wie Atmungsaktivität, ein ergonomisches Design oder auch fluoreszierende Details zur Erhöhung der Sichtbarkeit erfüllt sind, wird der Sport zum echten Vergnügen ohne witterungsbedingte Einbußen. Das ist natürlich nur mit bester Qualität und hochwertigsten Materialen möglich: Deshalb hat sich das Team von Aquavento darauf spezialisiert, in seinem umfangreichen Onlineshop Segelbegeisterten ein passgenaues Sortiment anzubieten. Dabei bevorzugen die Segelexperten bewährte und international bekannte Marken wie beispielsweise MUSTO und SLAM - so sind die höchsten Standards bezüglich Verarbeitung oder auch Tragekomfort gewährleistet.

Eröffnung Segelgeschäft pünktlich zur neuen Saison

Aber bei Aquavento können Segler in Zukunft nicht nur online, sondern auch offline einkaufen. Ab dem Frühjahr 2017 - pünktlich zur neuen Segelsaison - gibt es auch die Möglichkeit, im neu eröffneten Segelgeschäft in der Gemeinde Bad Zwischenahn das passende Marken-Equipment zu erstehen. Vom Hochseesegler bis hin zum Regatta- oder Binnensegler findet hier jeder das genau auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Sortiment und kann sich auf die kompetente Beratung durch das Aquavento-Team stets verlassen - von Segler zu Segler. Neben der Segelbekleidung bietet Aquavento sowohl von SLAM als auch von MUSTO ein entsprechendes Spektrum an Mode in maritimem Look, damit Segler auch an Land nicht auf den Yachting-Lifestyle verzichten müssen.

Crewbekleidung vom Experten

Dabei punktet der Aquavento-Shop online als auch offline nicht nur mit der hochwertigen Markenvielfalt und der durchdachten Auswahl, sondern auch mit der Möglichkeit zur Individualisierung mit Logo oder auch einem Schriftzug. Zahlreiche Segelteams wurden bereits von Aquavento ausgestattet, zudem gehören Yacht- und Segelclubs, aber auch Segelschulen oder Chartergesellschaften zum Kundenstamm der Experten für Crewbekleidung. Wer von der umfangreichen Praxiserfahrung des Aquavento-Teams und dem hochwertigen Produktspektrum profitieren möchte, kann sich auf www.aquavento.de informieren oder per E-Mail an info(at)aquavento.de, über das Anfrageformular auf der Webseite oder telefonisch Kontakt aufnehmen.





Aquavento.de ist ein Onlineshop für Segelbekleidung, der im Herbst 2012 eröffnet wurde. Der Onlineshop bietet Sailwear und Equipment von Seglern für Segler im oberen Markensegment an. Der Leitgedanke von aquavento.de ist, jedem Kunden eine fachlich fundierte Beratung anzubieten. Mehr erfahren Sie auf www.aquavento.de.

Aquavento.de

