rbb exklusiv: Evrim Sommer: zu Unrecht als Hochschulabsolventin ausgegeben

(ots) - Die Kandidatin der Linken für das Amt der

Bezirksbürgermeisterin von Lichtenberg, Evrim Sommer, hat nach

Recherchen des RBB ihren Lebenslauf geschönt und sich als Abgeordnete

zu Unrecht als Hochschulabsolventin ausgegeben.



So gab die damalige Abgeordnete schon im Frühjahr 2015 in der

dritten Auflage des Abgeordnetenhaus-Handbuches an, Historikerin zu

sein und an der Humboldt-Universität den Titel "Bachelor of Arts"

erworben zu haben. Nach Informationen der Humboldt-Universität

erlangte Sommer den akademischen Grad jedoch erst am 16.11.2016, also

rund eineinhalb Jahre später. Nach Einschätzung von Rechtsexperten

könnte sich Sommer damit strafbar gemacht haben, wenn sie einen

akademischen Grad führte, ohne dazu befugt zu sein.



Die Humboldt-Universität verweigerte zunächst - entgegen

einschlägiger presserechtlicher Bestimmungen - eine vollständige

Auskunft, wann Frau Sommer das Studium abgeschlossen hat. Der rbb

klagte auf Herausgabe der Informationen. Das Verwaltungsgericht

Berlin erließ daraufhin eine einstweilige Anordnung, in der es die

Humboldt-Universität zur Herausgabe der Informationen verpflichete.



Die Abendschau berichtet um 19.30 Uhr im rbb.







