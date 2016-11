WAZ: Der Kampf der Banken

- Kommentar von Frank Meßing

zu neuen Filialkonzepten

(ots) - Nicht nur die Sparer leiden unter der Zinsflaute.

Auch den Banken bricht wegen der Nullzinspolitik der Europäischen

Zentralbank zumindest auf der Einlagenseite das Geschäftsmodell weg.

Als Konsequenz hat ein Filialsterben eingesetzt, das längst auch die

Sparkassen und Volksbanken erfasst hat. Hinzu kommt, dass immer mehr

Kunden ihre Bankgeschäfte bequem online abwickeln und die

Geschäftsstellen meist nur noch aufsuchen, um sich beraten zu lassen.



In dieser Gemengelage hat ein beispielloser Verdrängungswettbewerb

eingesetzt. Die Institute wollen sich gegenseitig die Kunden abjagen.

Denn der Kuchen wird ja nicht größer. Fünf Millionen Verbraucher

wechseln pro Jahr den Konto-Anbieter.



Mit neuen Filialkonzepten werben die beiden deutschen Riesen um

sie. Die Deutsche Bank lockt in Berlin mit Gastronomie und

Kinderbetreuung. Die Commerzbank in Bochum erweitert die

Öffnungszeiten und schenkt Kaffee aus. Und sie gibt das Versprechen

ab, dass sie keine Standorte aufgeben will. Von der Offensive werden

vor allem die Kunden profitieren. Mittagspausen und Schalterschluss

freitags um 13.30 Uhr passen wirklich nicht mehr in die Zeit.







