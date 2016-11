Weltpremiere für Subaru VIZIV-7 SUV Concept auf der Los Angeles Auto Show (FOTO)

(ots) -

Weltpremiere bei Subaru: Der japanische Allrad-Spezialist hat auf

der diesjährigen Los Angeles Auto Show (bis 27. November 2016) das

neue "Subaru VIZIV-7 SUV Concept" enthüllt. Die siebensitzige Studie

gibt einen Ausblick auf ein großes SUV der Marke, das bereits Anfang

2018 in Nordamerika auf den Markt kommt.



Das 5,20 Meter lange "Subaru VIZIV-7 SUV Concept" ist das fünfte

Mitglied in einer Reihe von Konzeptfahrzeugen. Der Kunstname VIZIV

leitet sich von "Vision for Innovation" ab und steht für eine

Weiterentwicklung vorhandener Crossover-Konzepte.



Das neue Modell zeigt, wie sich Subaru ein großes SUV vorstellt.

"Das Konzeptfahrzeug spiegelt unsere Markenwerte wider: Sicherheit,

Zuverlässigkeit und Offroad-Fähigkeit", erklärt Takeshi Tachimori,

Coporate Executive Vice President der Fuji Heavy Industries Ltd, dem

offiziellen Hersteller von Subaru-Fahrzeugen. "Wir wissen, dass

Kunden in diesem Segment ein großes Fahrzeug wünschen und so wird der

nächste Subaru mit drei Sitzreihen der größte Subaru aller Zeiten."



Bei einem Radstand von 2,99 Metern finden bis zu sieben Personen

viel Platz in allen drei Sitzreihen. Das "Subaru VIZIV-7 SUV Concept"

versprüht eine ebenso kraftvolle wie dynamische Optik - ganz im Sinne

der bewährten Designphilosophie "Dynamic x Solid". Die Frontpartie

prägen eine hohe Motorhaube und ein nahezu senkrecht stehender,

dreidimensional wirkender Kühlergrill mit dem von Chromspangen

eingefassten Markenemblem. Flankiert wird der große Grill von markant

gezeichneten klammerförmigen Scheinwerfern.



Ein Unterfahrschutz und in schwarz eingefasste, muskulöse

Radkästen unterstreichen den robusten Eindruck, während

Charakterlinien dem großen SUV in der Seitenansicht eine zusätzliche

Portion Eleganz und Sportlichkeit verleihen. Das Heck ziert ein

markantes Rückleuchten-Band, das sich über die gesamte Breite der



Kofferraumklappe zieht und das klammerförmige Design der

Frontscheinwerfer wieder aufnimmt.



Weitere Fotos des "Subaru VIZIV-7 SUV Concept" und ein Video von

der offiziellen Subaru-Pressekonferenz auf der Los Angeles Auto Show

finden sich auf der internationalen Subaru-Webseite:

http://www.subaru-global.com/ms2016/la/



Abmessungen "Subaru VIZIV-7 SUV Concept"



Länge 5.200 mm

Breite 2.030 mm

Höhe 1.860 mm

Radstand 2.990 mm







Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

