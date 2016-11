WAZ: Die Bahn muss liefern

- Kommentar von Michael Kohlstadt zum Bahnverkehr

(ots) - Staus, Baustellen, Sperrungen - es ist in nahezu

allen Bereichen unseres Verkehrssystem dasselbe Problem. Fast

zeitgleich haben Straßen, Schienen und Wasserwege die Grenzen ihrer

Halt- und Belastbarkeit erreicht. Oder schon überschritten. Überall

müssen wir mitansehen, wie mangelnde Voraussicht, falsche Prognosen,

fehlende Mittel und gelegentliche Fahrlässigkeit aus einem normalen

Alterungsprozess einen riesigen Sanierungsstau gemacht haben. Auch

die Hoffnung, die Digitalisierung und das wachsende Umweltbewusstsein

der Gesellschaft würden die Verkehrsströme schon von selbst mindern,

hat sich bisher nicht erfüllt.



Jetzt scheint es an allen Orten gleichzeitig zu brennen. Auch dem

Bahnnetz im Revier droht der Infarkt. Die klaren Worte der

versammelten Bahnchefs auf dem VRR-Verkehrsgipfel sprechen eine

deutliche Sprache. Gefordert ist jetzt vor allem die Deutsche Bahn,

die sonst gern im Licht ihrer neuen ICE-Fernzüge glänzt. Ihr gehört

das Schienennetz im Ruhrgebiet, auch wenn darüber immer mehr private

Anbieter rollen. Am Geld kann es diesmal nicht scheitern. Allein für

den Ausbau der Rhein-Ruhr-Express-Strecke stehen aus dem

Bundesverkehrswegeplan Milliardenbeträge bereit.







