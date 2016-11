Revolutionäre Lifestyle-Page bei 11teamsports

(firmenpresse) - Nicht nur in Sachen Fussball und Teamsport ist eleven teamsports unschlagbar, dank der neuen Lifestyle-Seite wird der große Onlinehändler auch diese Sparte erobern.

Die übersichtliche und neu aufgebaute Pin-Page von eleven teamsports bietet dir von Schuhen über Bekleidung bis hin zu Equipment alles, was dein Herz begehrt.

Dem Onlinehändler 11teamsports ist die Entwicklung natürlich nicht entgangen. Das Sortiment in der Sparte Lifestyle wurde in Verbindung mit der neuen Freizeit-Page unter 11teamsports.de/lifestyle/ groß aufgezogen. Hier kann man sowohl für Kinder wie Damen und Herren ein sehr umfangreiches Sortiment an Sneaker, Boots, Freizeitbekleidung, Caps und Taschen sowie Weiteres finden.

Zusätzlich bietet eleven teamsports ein "Outfit oft the Day", Markenwelten und eine Sale-Kategorie auf der revolutionären Startseite an.

Neben den beschriebenen Onlinemöglichkeiten findet man bei eleven teamsports auch in einer der Filialen in Crailsheim oder Lahr sowie in unserem Flagship-Store in Berlin noch viele weitere Artikel, u.a. von Nike, adidas, Converse, Reebok, New Balance, Puma oder FREAM.

Für welche Artikel der verschiedenen Marken sich man letztendlich entscheidet, sollte nicht oder zumindest nicht nur vom Optischen abhängig gemacht werden, sondern viel mehr von funktionellen Aspekten wie z.B. dem Einsatzgebiet. Die auf den neusten Stand geschulten Verkäufer und Verkäuferinnen von eleven teamsports beraten sie hierzu jederzeit gerne vor Ort oder auch telefonisch.

Die eleven teamsports GmbH zählt in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu den führenden Online-Händlern im Bereich Teamsport und Fußball. Aber auch im Offline-Betrieb legt 11teamsports richtig los. Bis 2015 sind fünf neue Ladengeschäfte geplant. Dabei werden ganz neue Wege eingeschlagen, um dem Ziel "der beste Fußballladen der Welt" gerecht zu werden. Mit digitalen & interaktiven Medien und einem sensationellen Sortiment wird den Endkonsumenten ein ganz neues Einkauferlebnis präsentiert. Vor allem das 3D Einkauferlebnis wird ständig weiter ausgebaut werden. Durch die Verknüpfung der realen und digitalen Welt wird zudem der in den letzten Jahren spürbaren Einkaufsflaute im deutschsprachigen stationären Einzelhandel entgegengesteuert. So konnten die jeweiligen Vorteile der verschiedenen Einkaufarten optimal kombiniert werden. Ganz getreu nach dem Motto: "Der beste Fußballladen der Welt!"

eleven teamsports GmbH

eleven teamsports GmbH

Christian Schab

Goldbacher Straße 81

74564 Crailsheim

presse(at)11teamsports.de

07951 / 964531

https://www.11teamsports.de



Firma: eleven teamsports GmbH

Ansprechpartner: Christian Schab

Stadt: Crailsheim

Telefon: 07951 / 9645131





