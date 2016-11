Westfalenpost: Carsten Menzel zum maroden Schienennetz

(ots) - Wirklich überraschen kann die Nachricht kaum: Nicht

nur die Fernstraßen, auch das Schienennetz ist also marode - nur,

dass das bislang keiner so deutlich kritisiert hat, wie jetzt die

Bahnunternehmen. Dass Bahnhöfe vergammeln, oder es Jahre braucht, bis

die Deutsche Bahn, dieser auf hunderte Tochtergesellschaften

zersplitterte Verkehrskonzern, der so gerne modern sein möchte, eine

Sanierung angeht, lässt sich vielerorts schon mit nur halbwegs wachen

Augen verfolgen. Wie arg es um Schiene, Tunnel, Brücken und

Signalanlagen aussieht, ließ sich nur erahnen. Die Ursachen für den

Verfall und damit Werteverlust sind ähnlich wie beim Straßennetz: Der

Unterhalt wurde vernachlässigt; die Belastung hat zugenommen. Zu

lange hat die DB an ihren Plänen für einen Börsengang festgehalten

und versucht, darauf die Konzernzahlen auszurichten. Das hat den

Investitionsstau im Netz mitverursacht. Aktuell setzt der zuständige

Bundesverkehrsminister Dobrindt von der CSU die Themen

Straßenverkehr, Elektromobilität und vor allem Breitbandausbau - die

Schiene kommt kaum vor, trotz der angekündigten

Milliardeninvestition. Nach einem Aufbruch in einzeitgemäßes

Mobilitätsalter sieht das nicht aus, es ist eine teure

Nachlässigkeit.







