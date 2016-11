Schwäbische Zeitung: AfD: Betrug am Wähler - Kommentar zum Parteitag der AfD

(ots) - In der AfD in Baden-Württemberg gewinnen Kräfte

die Oberhand, die Veränderungen nicht innerhalb des demokratischen

Systems wollen. Sie lehnen die Grundlagen des Systems ab. Der Rest

des Personals ist entweder zu unprofessionell oder zu schwach, um

sich durchzusetzen.



Das Problem der Partei sind weniger die nach AfD-Aussage

"abstrusen" Kandidaten. Das Problem ist der Umgang mit ihnen. Der

Fall Gedeon hat das im Landtag gezeigt: Teile der Fraktion schützten

den antisemitisch argumentierenden Abgeordneten. In Wahrheit fürchtet

der Vorstand den Applaus für solche Beiträge. Er fürchtet sich davor,

dass der Streit zwischen Gemäßigten und Rechtsaußen noch stärker das

Bild der Partei bestimmt. Die AfD muss sich fragen lassen, wie sie es

mit der Demokratie hält. Wer nur ausgewählte Inhalte nach außen gibt,

betrügt den Wähler um die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild zu

machen.







