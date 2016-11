Schwäbische Zeitung: Bloß keine Verklärung - Leitartikel zu Obama

(ots) - Am Freitag reist Barack Obama aus Berlin ab -

und viele in Europa blicken dem scheidenden US-Präsidenten geradezu

sentimental hinterher. Die Gründe sind schnell erklärt: Der Mann ist

ein leidenschaftlicher Politiker, ein charismatischer Typ, dazu ein

Charmeur und brillanter Redner. Das hat er am Donnerstag bei seinem

emotionalen Auftritt mit Kanzlerin Angela Merkel erneut bewiesen.

Aber Obama wollte mehr sein als Glamour, er hat große, ehrenwerte

Ziele verfolgt. Dieser Tage, wenn sogar Merkel von postfaktischen

Zeiten spricht, davon, dass sich die Bürger vermehrt von Gefühlen und

nicht mehr von Fakten leiten lassen, muss bilanziert werden, was

Barack Obama tatsächlich geleistet hat - vor allem in der

Außenpolitik.



In diesem Sinne postfaktisch war der Friedensnobelpreis, den der

44. US-Präsident im Jahr 2009 quasi vorab erhalten hat. Denn ein

Politiker, der danach die eigenen Verbündeten ausspioniert, den

Drohnenkrieg ausweitet, Syriens fürchterlichen Präsidenten Baschar

al-Assad gewähren lässt, und dessen Regierung daran scheitert, das

Gefangenenlager Guantánamo zu schließen, hat diese Würdigung nicht

verdient.



Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht: Obama war kein

schlechter Präsident. Im Laufe der Jahre hat sich sein Interesse an

Europa gesteigert, die transatlantischen Beziehungen waren stabil. Er

hat sich mit Russland auf die Verschrottung nuklearer Waffen

verständigt. Auch seinen Bestrebungen ist es zu verdanken, dass der

Atomdeal mit Iran zustande kam und dass der Pariser Klimagipfel nicht

zur Farce wurde. Doch der erste schwarze Präsident hat mehr gewollt

als erreicht. Erst recht, da er in den letzten Jahren die

Republikaner im Kongress gegen sich hatte.



Seine größten Verdienste erwarb sich Obama jedoch im Inneren: die

Krankenversicherung, die Rettung ganzer Wirtschaftszweige, die



Schaffung vieler Jobs. Aus europäischer Sicht ist es somit nicht

angemessen, sein Wirken zu verklären. Ein US-Präsident, dessen

Vorgänger George W. Bush war und dessen Nachfolger Donald Trump

heißt, hat es leicht, positiv wahrgenommen zu werden.







