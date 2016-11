Das neue Marketingkonzept von WOWDRUCK

Die Düsseldorfer Firma ODEST Germany hat sich seit einigen Jahren im Markt etabliert

und in der Zeit schon eine Menge Know-how aufgebaut. Ein weiteres und naheliegendes Standbein wurde mit der Herstellung und dem Vertrieb von Druckprodukten geschaffen.

R. Heidenreich

(firmenpresse) - Die Online Druckerei mit eigenem Shop soll nun mit einem neuen Marketingkonzept ganz nach vorne kommen. Unter dem Begriff „WOW!“ wird die Druckerei ab sofort WOWDRUCK genannt.



„Wesentlicher Faktor bei unserer Kampagne ist das Wort „WOW!“ damit setzen wir ein Zeichen unserer Marke!“ so Matthias Urbscheit, Inhaber und Gründer. „Wir wollen den Kunden Transparenz, Schnelligkeit in Sachen Fertigung und Lieferung, sowie einheitliche Qualität zu kleinen Preise bieten.“



Die Online Druckerei WOWDRUCK.de bietet seinen Service für Privat- sowie Geschäftskunden. Vom Poster über Handyhüllen bis hin zur Visitenkarte – es soll an nichts fehlen. WOWDRUCK.de ist preiswert und professionell und das wissen

schon jetzt viele Kunden zu schätzen. „Wir beliefern unsere Kunden in 27 Ländern und

zeichnen uns durch mehrjährige Erfahrung mit den verschiedensten Druckprodukten aus. Zu unserem Portfolio zählen aber ebenso Produkte aus der Werbetechnik und der

Promotion.“ sagt Urbscheit.



2013 wurde zur Qualitätssicherung das Qualitätssiegel “Geprüfte WOWDRUCK.de Qualität” eingeführt, damit auch jedes Produkt, das unser Haus verlässt, höchste Zufriedenheit bei unseren Kunden findet. Mehrere interne Qualitätskontrollen erlauben uns, einen gleichbleibend hohen Standard für die Kunden zu gewährleisten. 2016 führte WOWDRUCK ein unabhängiges Bewertungssystem ein. Somit können Kunden Ihre Meinung über das Unternehmen mitteilen und öffentlich publizieren. „Wir haben nichts zu verheimlichen. Zufriedene Kunden brauchen Promotionfläche.“ sagt Urbscheit stolz.



Die Kampagne kommt schon jetzt bei vielen Kunden gut an. Slogans wie z.B. Jedes Druckergebnis ein „WOW!“-Erlebnis! oder „WOW!“ Was für ein Druck! bringen viele Kunden zum schmunzeln. „Es ist wichtig uns von anderen Mitbewerbern abzuheben, um so einen noch stärkeren Auftritt hinzulegen.“ Bei WOWDRUCK soll der Kunde und seine Anliegen natürlich im Vordergrund stehen.



Wenden Sie sich mit Ihren Bedürfnissen an WOWDRUCK.de und erhalten Sie alles aus einer Hand. WOWDRUCK.de setzt Ihr Corporate Design bei allen Produkten professionell um.





www.wowdruck.de





ODEST ist ein Unternehmen, dessen Portfolio sich für den Kunden in vielerlei Hinsicht zu einem Gesamtpaket ergänzt. Das Unternehmen druckt über 50.000 verschiedene Produkte und versendet diese in 27 Ländern der Welt. Zahlreiche Referenzen unterstützen das Unternehmen täglich bei weiteren Aufträgen.



Basierend über 7 Jahre auf den Erkenntnissen:

Organisation, Design, Engagement, Stil, Treue stehen wir unseren Kunden Tag für Tag zur Seite.



Die Marke ODEST steht für ausgezeichnete Dienstleistungen, Produkte und beste Qualität. Vor Abgabe der Produkte an Kunden durchlaufen diese einige interne Qualitätsprozesse, die zur Sicherung und Stabilität der Qualität führen. Dieser Prozess ist durch unser ODEST-Qualitätssiegel „Geprüfte ODEST Qualität 2014/2015“ gekennzeichnet.



Seit November 2013 haben alle Kunden und Partner die Möglichkeit ODEST GERMANY über ein unabhängiges Bewertungsportal für Service, Leistungen und Produkte zu bewerten. Diese Option gibt zusätzliche Sicherheit, dass wir zu unseren Leistungen und Produkten stehen.



Eckdaten:

• Einzelunternehmen

• Firmensitz: Düsseldorf

• Gründung: 2008 durch Herrn Matthias Urbscheit



Das gibt ein sicheres Gefühl für unsere Produkte:

• Kostenloser Standard-Versand innerhalb Deutschlands

• Versand unserer Druckprodukte in 27 Ländern der Welt

• Qualitätssiegel

• Express-Verarbeitung und -versand möglich

• Experten-Qualitätskontrollen möglich

• Zusätzliche Verarbeitungsoptionen jederzeit an- und auswählbar

• Rechnungen können zusätzlich per Post versandt werden

