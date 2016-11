Geschenke-Infos-247.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Geschenke!

(firmenpresse) - Ein Geschenk (von (ein)schenken, also dem Bewirten eines Gastes) ist die freiwillige Übertragung des Eigentums, zum Beispiel einer Sache oder eines Rechts an einen Anderen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen - also unmittelbar zunächst kostenlos für den Empfänger.



Außerdem: Im übertragenen Sinne kann man auch jemandem seine Aufmerksamkeit, sein Vertrauen oder seine Liebe schenken.



Das Schenken kann ein Ausdruck altruistischen Handelns sein, oder aber einen gewissen sozialen Druck auf den Beschenkten ausüben, dem Schenkenden seinerseits für einen Gefallen oder ein Geschenk verpflichtet zu sein.



Das Annehmen von Geschenken verpflichtet, denn sie sind vom Schenkenden immer mit einer Erwartung an den Beschenkten verbunden; sie sind also - soziologisch betrachtet - eine soziale Sanktion, die eine soziale Antwort verlangt, etwa eine Dankesgeste, eine Gegengabe, eine freundlichere Einstellung zum Schenkenden oder das Einstellen feindseliger Handlungen.



Bereits im alten Rom wurden während der Neujahrsfeiern kleine symbolische Geschenke gemacht, wie etwa ein Zweig eines bevorzugten Baumes oder Früchte des eigenen Gartens. Diese Geste sollte dem Schenkenden viel Glück im kommenden Jahr bringen.



Im Allgemeinen gilt der volkstümliche Grundsatz: "Geschenkt ist geschenkt - wieder holen ist gestohlen".



Unterschieden werden müssen die sofort vollzogene Schenkung (Handschenkung, § 516 BGB) und das Schenkungsversprechen (z. B. zur Übertragung eines Grundstücks, bei dem Formerfordernisse zu wahren sind, § 518 BGB).



Eine Schenkung setzt eine unentgeltliche Zuwendung aus dem Vermögen des Schenkers in das Vermögen des Beschenkten voraus, bei dem sich beide Vertragspartner über die Unentgeltlichkeit einig sind.





Annahme-Verbot: Dienstkräften wie beispielsweise Beamten ist es nach dem Dienstrecht untersagt, Geschenke anzunehmen bzw. zu behalten. So soll vermieden werden, dass die Objektivität in der Erfüllung der Amtsgeschäfte beeinträchtigt wird.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Geschenke-Infos-247.de, Schenken, Geschenk, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Geschenk bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Geschenk) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschenk&action=history verfügbar.)



