Ostern-247.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Ostern!

Die Homepage Ostern-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um das Thema Ostern!

(firmenpresse) - Ostern (lateinisch pascha, von hebräisch pessach) ist im Christentum die jährliche Gedächtnisfeier der Auferstehung Jesu Christi, der nach dem Neuen Testament (NT) als Sohn Gottes den Tod überwunden hat.



Weil Jesu Tod und Auferstehung laut NT in eine Pessach-Woche fielen, bestimmt der Termin dieses beweglichen jüdischen Hauptfestes auch das Osterdatum.



Dieses wird über einen Lunisolarkalender bestimmt und fällt in der Westkirche immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond, im gregorianischen Kalender also frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 25. April. Danach richten sich auch die Daten der beweglichen Festtage des Osterfestkreises.



Mit dem Ostersonntag beginnt die österliche Freudenzeit ("Osterzeit"), die fünfzig Tage bis einschließlich Pfingsten dauert.



Im Mittelalter entwickelte sich aus dem ursprünglichen Triduum ein separates Ostertriduum, das die ersten drei Tage der Osteroktav von der restlichen Feierwoche abhob.



Später wurde dieser arbeitsfreie Zeitraum verkürzt, bis nur noch der Ostermontag als gesetzlicher Feiertag erhalten blieb.



Die letzte Woche vor Ostersonntag, die Karwoche, beginnt mit dem Palmsonntag, an dem die Christen den Einzug Jesu in Jerusalem feiern. In der Karwoche ist es in einigen Gemeinden üblich einen Frühjahrsputz durchzuführen, damit die Kirche zum höchsten Fest der Christen in einem neuen Glanz erstrahlt.



Am Gründonnerstag feiert das Christentum das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern.



In deutschsprachigen Ländern und den Niederlanden suchen die Kinder a Ostersonntag bunt bemalte versteckte Hühnereier und Süßigkeiten, die vom "Osterhasen" versteckt wurden.





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Ostern-247.de, Ostern, Osterfest, Schenken, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.