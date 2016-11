Team der Boeing-Tochter CDG wird mit Brandon Hall Gold Award für Lernen und Entwicklung ausgezeichnet

(ots) - Continental

DataGraphics (CDG), eine Tochtergesellschaft von The Boeing Company

[NYSE:BA], hat heute die Auszeichnung mit einem Brandon Hall Group

Gold Award for Excellence in der Kategorie Lernen und Entwicklung für

"Beste Anwendung von Spielen und Simulationen für Lernzwecke"

bekanntgegeben. Die interaktiven Multimediainhalte für den

preisgekrönten eLearning-Stoff wurde in Zusammenarbeit mit der

LTD-Organisation (Learning, Training and Development) von Boeing

entwickelt.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161117/440782



"Die Auszeichnung mit einem Brandon Hall Group Excellence Award

bedeutet, dass eine Organisation im Bereich Human Capital Management

(HCM) innovative Spitzenleistung erbringt. Mit der Auszeichnung soll

darauf hingewiesen werden, dass die Arbeit der Organisation in der

HCM-Funktion Modellcharakter hat", sagte Rachel Cooke, Chief

Operating Officer der Brandon Hall Group und Leiterin des

Preisprogramms. "Ihre Leistungen sind auch deshalb bemerkenswert,

weil sich ihre Arbeit im Bereich HCM positiv auf das

Geschäftsergebnis auswirkt. Alle Preisträger müssen einen messbaren

Geschäftsnutzen vorweisen, nicht nur ausgezeichnete HCM-Kompetenz.

Das ist ein wichtiger Unterschied. Unsere HCM-Preisträger leisten

einen entscheidenden Beitrag zum geschäftlichen Wandel."



Boeing LTD ist Anbieter von Schulungsinhalten für Boeing und

Kunden-Airlines. Das LTD-Team hatte die Aufgabe, einen

kosteneffektiveren und zeitsparenden Schulungsansatz für

Flugzeugtechniker zu entwickeln, bei dem es um die ordnungsgemäße

Befüllung des Sauerstoffsystems in einem Flugzeug unter Einhaltung

der Sicherheitsvorschriften ging. LTD hat in Zusammenarbeit mit dem

eLearning-Team von CDG eine realistische, interaktive 3D-Simulation

sowie einen Schulungskurs anhand von Fotos und Anweisungen in



Wartungshandbüchern für Flugzeuge entwickelt.



Der eLearning-Kurs hat zu deutlich messbaren Einsparungen bei Zeit

und Kosten geführt, sowohl im Klassenzimmer als auch bei der

praktischen Arbeit. Bei der bisherigen Schulung waren 16 Stunden für

Vorbereitung der Geräte und des Lernstoffs und Unterrichtszeit

angesetzt. Der neue eLearning-Kurs ist deutlich weniger zeitintensiv,

was bedeutet, dass die Teilnehmer weniger Stunden für jeden

Schulungskurs aufwenden müssen. Weitere Zeiteinsparungen im

Jahresverlauf ergeben sich durch den geringeren Aufwand zur

Bereitstellung von Schulungsausrüstung und für

Workshop-Schulungsaktivitäten. Die Schulung war außerdem an eine

wichtige Prozessänderung gekoppelt, die den Zeitaufwand bei der

Wartung des Sauerstoffsystems in einem Flugzeug durch einen

geschulten Techniker deutlich reduzierte. Durch diesen

Effizienzgewinn ergeben sich schnellere Abfertigungszeiten, wodurch

Flugverzögerungen vermieden werden können und Flugzeuge schneller

wieder flugbereit sind.



"Wie sind äußerst erfreut, dass alle Projektbeteiligten für ihre

herausragende Leistung ihre verdiente Anerkennung finden", sagte

Norma Clayton, Vice President von Boeing Learning, Training and

Development (LTD). "Bei diesem Preis geht es nicht nur um den

innovativen Ansatz und die Qualität der Schulungsinhalte; er steht

auch dafür, was man erreichen kann, wenn unsere kompetenten Teams bei

Boeing effektiv zusammenarbeiten, um für Kunden eine bessere Lösung

zu schaffen."



Die Boeing-Tochter CDG (http://www.cdgnow.com/) ist ein führender

Anbieter von Diensten und Lösungen für Konstruktionswesen, technische

Daten und eLearning. Die eLearning-Teams von CDG haben das Design der

Schulungsinhalte für die Multimediasimulation in den Schulungskursen

entwickelt.



Die Beiträge wurden von einem Gremium aus erfahrenen,

unabhängigen, hochrangigen Branchenexperten, Analysten der Brandon

Hall Group und Führungskräften anhand folgender Kriterien beurteilt:

Zweckmäßigkeit, Design des Programms, Funktionalität, Innovation und

insgesamt messbarer Nutzen. Die Preisträger eines Excellence Awards

werden im Rahmen der Excellence Conference der Brandon Hall Group vom

24.-27. Januar 2017 im PGA National Resort in Palm Beach Gardens

(Florida, USA) geehrt.



Die Liste aller Preisträger finden Sie unter

http://www.brandonhall.com/excellenceawards/past-winners.php.



Informationen zu Brandon Hall Group



Brandon Hall Group ist ein Anbieter von HCM-Forschungs- und

Beratungsdiensten, der Erkenntnisse in wichtigen Leistungsbereichen

liefert wie beispielsweise Lernen und Entwicklung, Talentmanagement,

Entwicklung von Führungskräften, Talentakquise und

Personalmanagement. Mir weltweit mehr als 10.000 Kunden und 20 Jahren

Erfahrung in der Bereitstellung von erstklassigen Forschungs- und

Beratungsdiensten konzentriert sich Brandon Hall Group auf neuartige

Forschungsgebiete, die sich mit der Verbesserung der Leistung in

aufstrebenden und Großunternehmen befassen, und liefert strategische

Erkenntnisse für Führungskräfte und Mitarbeiter, die für Wachstum und

Geschäftsergebnisse verantwortlich sind. Weitere Informationen finden

Sie unter www.brandonhall.com.







Pressekontakt:

CDG - A Boeing Company

Mona Rice

(206) 245-6776

Boeing LTD

Geoffrey Potter

(312) 544-2946



