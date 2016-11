Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft

Aktien-Kauf: Halloren wirft Katjes unsauberes Verhalten vor

(ots) - Die Halloren Schokoladenfabrik wirft dem neuen

Aktionär Katjes unsauberes Verhalten vor. Bereits seit 18 Monaten

soll der Fruchtgummi-Hersteller direkt und indirekt an dem halleschen

Unternehmen in größerem Umfang als angegeben beteiligt sein. Das

berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Freitagausgabe). Auf den Aktionärstreffen sollen gezielt

Informationen und Gerüchte gegen Halloren gestreut worden sein,

vermutet die Halloren-Führung. Die Katjes International hatte zuvor

mitgeteilt, dass das Unternehmen seine Anteile bei Halloren auf

sieben Prozent aufgestockt hat. Katjes-Geschäftsführer Stephan Milde

sagte der Zeitung hingegen: "Wir haben friedliche Absichten". Ob

Katjes die Anteile weiter erhöhen will, ließ Milde jedoch offen.







