Künftiger CDU-"General" beklagt: "Wir haben unseren Kompass verloren"

(ots) - Der designierte Generalsekretär der Landes-CDU, Sven

Schulze, sieht seine Partei auch in Sachsen-Anhalt zu weit nach links

gerutscht. "Wir haben in den letzten Jahren unseren Kompass

verloren", sagte der 37-Jährige im Gespräch mit der in Halle

erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). Der

Quedlinburger soll am Wochenende auf dem Parteitag in Dessau-Roßlau

zum Generalsekretär gewählt werden, die Position gibt es bisher

nicht. "Wir haben ein Defizit in der Kommunikation", kritisierte

Schulze. Seine Aufgabe werde es sein, sich kritischer mit den

Koalitionspartnern SPD und Grünen auseinander zu setzen. Dabei könne

es auch sein, dass Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) "nicht

über alles erfreut sein wird, was ich sage", so Schulze.







