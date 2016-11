Rheinische Post: Umstrittene Firma soll Flüchtlingsheim schützen

(ots) - Die Bezirksregierung Düsseldorf will eine der

größten Landesunterkünfte für Flüchtlinge in Niederkrüchten im Kreis

Viersen von einer Security-Firma bewachen lassen, der

Schleswig-Holstein wegen Unregelmäßigkeiten gekündigt hat. Das geht

aus internen Dokumenten der Bezirksregierung hervor, die der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe)

vorliegen. Das Sicherheitsunternehmen war zuvor in Schleswig-Holstein

wegen massiver Verstöße komplett aus dem Flüchtlingsbereich

ausgeschlossen worden. Gegen das Ergebnis der Ausschreibung liegen

allerdings zwei Beschwerden bei der Vergabekammer vor, so dass der

Fall noch einmal untersucht werden muss. "Wir prüfen derzeit die

weitere Vorgehensweise", sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung

Düsseldorf der Redaktion. "In jedem Fall wird die Sicherheit in der

Einrichtung aber durchgängig sichergestellt sein", sagte die

Sprecherin.







