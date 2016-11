Rheinische Post: Jeder achte Mobilfunkkunde Opfer unzulässiger Abrechnungen

(ots) - In Deutschland ist jeder achte Mobilfunkkunde

bereits Opfer von unzulässigen Abrechnungen über die monatliche

Telefonrechnung geworden. Das geht aus einer bisher

unveröffentlichten Studie des Marktforschungsinstituts Yougov im

Auftrag des Bundesjustizministeriums hervor, die der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Demnach

habe das Problem des sogenannten "WAP-Billing", also der Abrechnung

von nicht oder nicht bewusst bestellten Leistungen von Drittanbietern

über die Mobilfunkrechnung, in den vergangenen zwei Jahren "einen

deutlich größeren Umfang" angenommen, schreiben die Autoren. Die

Opfer sind der Studie zufolge zumeist junge, männliche Nutzer. Diese

Gruppe ruft demnach häufiger Spiele-Apps auf, abonniert Klingeltöne

oder konsumiert erotische Inhalte - die drei wichtigsten Einfallstore

für "WAP-Billing"-Betrüger. Insidern zufolge entsteht jährlich ein

geschätzter Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.

Verbraucherschützer empfehlen, beim Mobilfunkanbieter eine

Drittanbietersperre einrichten zu lassen, so dass Fremdfirmen nicht

einfach über die Handyrechnungen abkassieren können. Auch Nicole

Maisch, verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion,

empfiehlt diesen Weg, sieht jedoch auch gesetzgeberischen

Handlungsbedarf: "Wir fordern eine voreingestellte

Drittanbietersperre, welche die Nutzerinnen und Nutzer durch ein

Opt-In-Verfahren für die Anbieter, die sie wirklich wollen, wieder

aufheben können", sagte sie der Redaktion. Zudem müsse es eine

digitale Bestätigungslösung geben, "um Abzocke mit untergeschobenen

Verträgen wirksam zu unterbinden". "Hier ist

Verbraucherschutzminister Heiko Maas in der Pflicht", sagte Maisch.



Kontext:



Yougov führte im Zeitraum vom 8. bis 15. August 2016

Onlinebefragungen durch, die Stichprobe umfasst rund 2000 Befragte,



repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesland. "WAP-Billing"

ist grundsätzlich legal, bietet aber die Möglichkeit für unzulässige

Abrechnungen. Wer beispielsweise eine kostenfreie Spiele-App aufruft,

bekommt mitunter Werbebanner von Drittfirmen gezeigt. Wer auf den

Banner eines betrügerischen Unternehmens klickt, gelangt meist auf

eine spezielle Internetseite. Diese Seiten sind meist kaum zu

unterscheiden von seriösen Angeboten, allerdings greifen sie bei

einem Klick die individuelle Nummer der SIM-Karte im Smartphone ab.

Mit dieser sogenannten MSISDN-Nummer können die Betreiber der Seite

an den Mobilfunkanbieter (beispielsweise Telekom, Vodafone oder O2)

herantreten und sich die Mobilfunknummer des Betroffenen übermitteln

lassen. Damit können Betrüger im Regelfall sehr einfach ihre

Forderungen auf die monatliche Handyrechnung des Opfers schreiben

lassen - und über den Mobilfunkanbieter abrechnen lassen.







