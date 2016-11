Rheinische Post: An der Leverkusener A 1-Brücke soll es Fahrverbote als Strafe geben

(ots) - Lastwagenfahrer, die trotz Verbots über die

marode Leverkusener A1-Brücke fahren, sollen schon bald wesentlich

härter bestraft werden. Nach Informationen der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) will

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) einen neuen

Bußgeldtatbestand in der Straßenverkehrsordnung einführen. Danach

soll das vorsätzliche Missachten einer Brückensperrung künftig mit

einer Geldbuße von 700 Euro und einem Fahrverbot von drei Monaten

bestraft werden. Damit erhofft man sich, die Lkw-Fahrer vor solch

einem Verstoß abschrecken zu können.







